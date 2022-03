Disparition de Delphine Jubillar : La demande en mariage de Cédric en 2011, "un succès"

Qui est vraiment Cédric Jubillar ? C'est une question complexe que tente d'éclaircir le journaliste Ronan Folgoas. Il est l'auteur du livre Le mystère Jubillar - Enquête au coeur d'une disparition (éditions StudioFact) que la quatrième de couverture présente par ces mots : "Grand reporter au service Police-Justice du journal Le Parisien, (...) il est le seul journaliste à avoir côtoyé les principaux protagonistes de l'affaire, à commencer par Cédric Jubillar lui-même." La justice a décidé depuis le mois de juin 2021 de le mettre en détention provisoire pour homicide par conjoint, afin de faire avancer l'enquête et que ce dernier ne puisse pas interférer. A travers l'ouvrage du spécialiste de ce fait divers, on en apprend plus sur sa personnalité compliquée et le couple qu'il formait avec celle qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021.

"Le 23 décembre 2011, six ans jour pour jour après le début de leur histoire dans la moiteur de [la boîte de nuit du Tarn] Bakardy, Cédric demande Delphine en mariage dans un restaurant d'Albi. Pour le dessert, le jeune homme a commandé un gâteau orné d'une petite plaque en chocolat sur laquelle il a fait inscrire en lettres blanches Veux-tu m'épouser ? C'est un succès ! Le soir même, Delphine mentionne l'événement Fiançailles sur son mur Facebook", lit-on dans les bonnes feuilles du livre de Ronan Folgoas, publiées dans Le Parisien.

Une demande en mariage comme dans une comédie romantique mais la suite prendra une autre tournure. L'amour de jeunesse qui s'est transformé en mariage en juin 2013 est suivi par une lune de miel aux Maldives et Dubaï, puis par la naissance de leurs deux enfants, d'abord Louis, né peu après la noce, puis Elyah, une petite fille aujourd'hui âgée de 2 ans. Mais la routine va prendre le dessus et leurs emplois du temps professionnels n'aident pas : elle est infirmière de nuit, lui est artisan indépendant, peintre, carreleur et plaquiste, terminant ses chantiers le samedi. Jusqu'à la séparation puisque chaque membre du couple avait pris un avocat pour se diriger vers un divorce par consentement mutuel, en octobre 2020. Delphine avait un amant, surnommé le confident de Montauban, Cédric sentait que sa femme lui échappait, puis viendra cette nuit de décembre 2020...