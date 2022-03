Delphine Jubillar : Les confidences intimes de Cédric à un ami juste avant sa disparition

Incarcéré à la prison de Toulouse Seysses depuis le 18 juin 2021, Cédric ne cesse de clamer son innocence dans l'affaire judiciaire concernant la disparition de son épouseDelphine Jubillar. Considéré comme le suspect numéro un et mis en examen pour "homicide sur conjoint", le peintre-plaquiste de 34 ans a parfois semblé insensible voire même indifférent à la disparition de sa femme, n'hésitant pas à blaguer auprès de sa soeur qu'il avait commis le "crime parfait". "Enola, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant, n'oublie pas que j'ai commis le crime parfait. Si tu as besoin de conseils..." rapportait ainsi une écoute téléphonique du compagnon de Séverine capturée en mai 2021 diffusée sur BFMTV.

Pourtant, un ami de Cédric Jubillar, Cyril Hemardinquer, a confié que le papa de Louis et d'Elyah était bien plus sensible qu'il ne voulait le faire paraître et qu'il était très attaché à sa femme. Invité sur le plateau de Balance Ton Post, le secrétaire national du syndicat de police FPIP et conseiller régional du Val-de-Loire a d'abord raconté avoir rencontré le peintre-plaquiste sur l'application de jeu Game of Thrones entre 2017 et 2018. "J'étais sur le point de l'attaquer, et il m'envoie un message de détresse, pourquoi tu m'attaques ? Je débute dans ce jeu et il se présente sous le pseudonyme de Queenclotide, c'était Cédric Jubillar. C'est comme cela que je fais sa connaissance" a-t-il révélé.

Très vite, Cédric Jubillar se confie à son nouvel ami virtuel sur ses problèmes avec sa femme Delphine Jubillar. "Il évoquait son addiction aux jeux et ses problèmes de couple. L'argent était au coeur de ses difficultés avec Delphine car il me disait qu'elle n'était pas contente qu'il gaspille autant d'argent en jouant, en se payant du cannabis..." indique Cyril Hemardinquer.

Au fil des échanges, les deux hommes lient une relation d'amitié forte et se rencontrent fin 2018 lors d'une rencontre de gamers. "Cédric, c'est un esprit malicieux, mais je le crois sincère. Il ne pouvait pas vivre sans son épouse. Sans elle, il était perdu. Après la disparition de sa femme, j'ai reçu un dernier message de lui, le 1er mai 2021, un mois et demi avant son interpellation, salut vieux frère, merci pour tout. Je lui avais réédité mon soutien en lui disant qu'il pouvait compter sur moi dans cette épreuve." conclut Cyril.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.