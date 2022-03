Disparition de Delphine Jubillar : Ce qu'a dit Cédric lorsqu'il a appelé la gendarmerie à 4h du matin !

Depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, le mystère plane sur la disparition de Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans habitant à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et maman de deux enfants. Cette femme qui était en instance de divorce d'avec son mari, Cédric Jubillar, n'a plus donné de signe de vie depuis cette date et laisse ses proches dans un terrible désarroi. Alors que l'enquête se poursuit, RMC Story a diffusé le 18 mars 2022 un passionnant documentaire sur cette affaire, signé Xavier Beneroso, Grégory Héraud, avec Ronan Folgoas. Ce dernier, journaliste au Parisien, est l'auteur du livre Le mystère Jubillar. Enquête au coeur d'une disparition. Au cours du visionnage, on peut découvrir les mots que l'époux de la disparue a dit aux gendarmes lorsqu'il a découvert qu'elle n'était plus dans la maison.

Affaire Jubillar : Enquête et révélations sur la disparition de Delphine nous renvoie dès les premières minutes du documentaire à l'aube du 16 décembre 2020 par le biais d'une reconstitution de l'appel que Cédric Jubillar a fait à la gendarmerie, la voix fébrile : "Bonjour. Je ne sais pas où est passé ma femme. Je me réveille là, et je suis tout seul à la maison. Moi je me suis couché en premier, il y avait le petit avec elle devant la télé." Le mari de Delphine explique que ce n'est pas la première fois qu'elle s'absente en pleine nuit, mais le contexte est différent : "C'est déjà arrivé une fois mais c'était en plein été. Là on est en plein hiver. Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes, voilà ce qu'elle m'avait sortie comme excuse."

Déboussolé par le fait qu'elle ne soit pas à ses côtés dans le lit qu'elle est censée rejoindre dans la nuit, il dit aux forces de l'ordre avoir regardé partout dans sa maison mais ne veut pas réveiller les voisins en appelant. Lorsqu'il décline l'identité de sa femme, il déclare : "Pour l'instant, c'est madame Jubillar Delphine." Quand le gendarme lui demande de rester éveillé jusqu'à l'arrivée de ses collègues, il rétorque : "Sincèrement, comment voulez-vous que j'arrive à dormir maintenant ?"

C'est ainsi que démarre l'affaire Jubillar et le cauchemar dans lequel il sera plongé avec sa famille. Six mois plus tard, le peintre-plaquiste qui avait épousé Delphine Jubillar, son amour de jeunesse, en 2013, est incarcéré, placé en détention provisoire pour homicide par conjoint. Il clame depuis son innocence alors qu'aucun indice n'a été retrouvé pour le moment. Des analyses sont en cours, les fouilles, par le biais de drônes ultraperformants, continuent et les témoignages sèment le trouble. La chambre de l'instruction a de son côté rejeté pour la quatrième fois sa demande de mise en liberté.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.