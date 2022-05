Delphine Jubillar : Révélations sur son mariage avec Cédric, une fête très intime

Le mystère reste tenace autour de la disparition de Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans habitant à Cagnac-sur-Mines dans le Tarn. Mère de deux enfants, Louis et Elyah, elle était en procédure de divorce avec son mari Cédric Jubillar lorsqu'elle a disparu subitement dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'attention s'est rapidement tournée vers son époux qui est le dernier à l'avoir vue vivante et qui se trouve en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis le mois de juin 2021. Qui est cet homme complexe qui clame son innocence et se comporte parallèlement de façon controversée ? L'émission Ligne Rouge sur BFMTV a tenté d'apporter des éclaircissements dans son édition du 2 mai 2022, en revenant sur son parcours, de son enfance difficile à son mariage.

En 2013, Cédric Jubillar épouse celle qu'il présente comme la femme de sa vie, Delphine Aussaguel. "Le 23 décembre 2011, six ans jour pour jour après le début de leur histoire dans la moiteur de [la boîte de nuit du Tarn] Bakardy, Cédric demande Delphine en mariage dans un restaurant d'Albi. Pour le dessert, le jeune homme a commandé un gâteau orné d'une petite plaque en chocolat sur laquelle il a fait inscrire en lettres blanches 'Veux-tu m'épouser ?' C'est un succès !", lit-on dans les bonnes feuilles du livre de Ronan Folgoas, publiées dans Le Parisien, Le Mystère Jubillar (éditions StudioFact).

Dans le reportage de BFMTV, une proche de Cédric Jubillar s'exprime pour la première fois. Il s'agit de celle qui avait accueilli chez elle l'homme quand il était tout petit, quand sa mère ne pouvait pas s'occuper de lui car trop jeune et instable. Visiblement très émue, elle revient sur la noce de l'artisan, durant laquelle elle était assise à côté de la mère de Delphine. "Elle est l'une des rares invitées de Cédric", précise-t-on. "On a assisté à un très beau mariage, plein d'amour. Tout était bien organisé, le repas était bon, tout en étant simple. C'était un mariage restreint, parce qu'il faut comprendre que Cédric n'était pas riche, il n'avait pas l'appui de sa famille. Et Delphine, si elle avait sa maman malade et qu'elle commençait à peine à travailler, n'avait pas de gros moyens. Donc pour le mariage, ils avaient invité uniquement que des intimes, ceux qu'ils avaient dans leur coeur. Les intimes, c'est tout", raconte cette femme qui a beaucoup compté dans la vie de Cédric Jubillar.

Avec son épouse, ils deviennent parents de deux enfants, Louis puis Elyah. Mais le couple se délite peu à peu. Alors que Delphine se donne à sa famille et son travail d'infirmière de nuit, Cédric se montre de plus en plus instable, son tempérament colérique et égocentrique est remarqué par tous ses proches tandis qu'il dépense beaucoup d'argent pour les jeux en ligne et ne poursuit pas à son terme les travaux de leur maison. Les amoureux s'éloignent et Delphine fait une rencontre l'été précédant sa disparition, un homme avec lequel elle se projette enfin. Un avenir auquel elle ne goûtera pourtant jamais.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.