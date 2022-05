Disparition de Delphine Jubillar : Que deviennent ses enfants ? Enfin des nouvelles de Louis et Elyah !

Maître Laurent Boguet est l'avocat des enfants de Delphine Jubillar, l'infirmière du Tarn qui a disparu sans laisser de traces au mois de décembre 2020. Le père de ce garçon de 7 ans, Louis, et de sa soeur de 2 ans, Elyah, est Cédric Jubillar, peintre-plaquiste actuellement à Toulouse-Seysses en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis juin 2021. Cela va faire un an que cet homme, suspect numéro 1, est sous les verrous, clamant son innocence. L'avocat a souhaité donner des nouvelles des deux petits au coeur d'une affaire complexe, au micro de France 3 Occitanie.

"Ils vont du mieux qu'ils peuvent. Ils sont entourés d'amour. Ils ont trouvé avec leur tante maternelle et son entourage un soutien efficace et tout simplement un nouveau foyer... ils sont aussi aidés par des psys", explique l'avocat qui ajoute que leur père "n'aurait que des contacts sporadiques" avec ses enfants.

Deux jeunes êtres plongés dans un terrible drame, celui d'avoir perdu brutalement leur maman sans aucune explication depuis près d'un an et demi. Choyés par la famille de Delphine née Aussaguel, ils n'ont plus la tendresse de leur mère qui les aimait tant, comme le confiait la cousine de la victime à BFMTV : s'endormir seul sans "câlin de leur maman" doit être terriblement dur confiait-elle.

Les proches de la jeune femme en sont certains, elle n'aurait jamais pu partir en abandonnant sa progéniture, ayant elle-même perdu sa maman. Les amies de Delphine Jubillar, qui tiennent une page Facebook en l'honneur de celle dont on n'a plus de traces, avaient écrit il y a deux mois : "Nous savons que tu es bien entouré, chez ta tatie d'amour, avec tes tontons, mais rien ne remplacera ta maman. Elle était ton rayon de soleil. Tu es privé à jamais de ses câlins, de son odeur, de sa voix, de ses bisous."

Louis, qui avait 6 ans au moment des faits, est face à une situation aussi douloureuse que compliquée, sa mère a disparu et son père est considéré comme le coupable idéal. Il a déjà fait plusieurs auditions - la dernière pourrait faire l'objet de vice de procédure -, durant lesquelles il a expliqué avoir vu ses parents se disputer lors de la nuit fatidique. Maître Boguet avait déclaré à France 3 Occitanie en décembre dernier : "J'insiste pour que les gens entendent bien que ce petit garçon de sept ans n'est pas dans le jugement. Il exprime avant toutes choses un manque au niveau de ses parents." Louis et d'Elyah voient aussi leur grand-mère paternelle, qui dispose d'un droit d'hébergement le mardi soir et un week-end sur deux et le frère de Delphine Jubillar à raison d'un week-end par mois.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.