Disparition de Delphine Jubillar : Cédric a-t-il été aidé par un complice ? Nouvelle accusation....

Depuis le mois de juin 2021, Cédric Jubillar est en détention provisoire pour homicide par conjoint à la prison de Seysses près de Toulouse en Haute-Garonne. Le mari de Delphine a été incarcéré en raison des graves suspicions de la justice sur son rôle dans la disparition de l'infirmière de Cagnac-les-Mines dont le corps n'a pas été retrouvée depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis sa cellule et par l'intémédiaire de ses avocats, le peintre-plaquiste de 34 ans clame son innocence. Maître Laurent Boguet, l'avocat des enfants du couple Jubillar, Louis et Elyah, s'est exprimé sur l'avancement de l'enquête auprès de France 3 Occitanie, soulignant la personnalité complexe et controversée du suspect numéro 1 et évoquant la possibilité de complice.

Le soir du drame, selon Cédric Jubillar, sa femme serait sortie après avoir regardé la télévision avec son fils aîné pour promener les chiens, vers 23h. Depuis, aucune nouvelle : elle n'avait pas pris son téléphone portable, ni son manteau alors que la scène se déroule à l'aube de l'hiver. A 4h du matin, l'artisan a contacté la police, réveillé par sa fille qui pleure pour récupérer sa tétine et découvrant que sa femme n'est plus au domicile. En quelques heures, tout a basculé et les enquêteurs tentent de comprendre l'enchaînement rapide des événements durant cette nuit. Si le mari de la victime - avec qui elle était en procédure de divorce espérant refaire sa vie avec son nouveau compagnon -, est considéré comme le coupable, Maître Boguet ne disqualifie pas l'idée de l'aide d'un complice : "C'est tout à fait possible. Si c'est lui, il est appelé à agir dans un laps de temps resserré. La complicité de quelqu'un qui lui apporterait un moyen de locomotion peut être envisagé."

Le 12 mai, Cédric Jubillar sera de nouveau confronté à différentes personnes liées au couple. "Tout d'abord il peut être confronté à sa propre mère. Je crois que ça avait été envisagé dans le cadre de l'instruction. Plus certainement, il risque d'être confronté au codétenu qui indique avoir reçu des confidences de sa part", explique l'avocat. Pour lui, la priorité est d'apporter des réponses aux proches de Delphine née Aussaguel et en priorité à ses jeunes enfants. En décembre 2021, il avait déclaré, déjà au micro de France 3 : "Il a été dit à Louis : 'tu sais, ta maman ne vous a pas abandonnés toi et ta petite soeur.' Et il a reçu le message sans trouver les mots mais dans le regard qu'il a renvoyé ces phrases ont été perçues comme une bénédiction. Il avait sans doute besoin de les entendre et d'ailleurs, il lâchera dans un souffle : 'Ça m'a fait du bien de parler.'"

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.