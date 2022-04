Disparition de Delphine Jubillar : son amie Anne, l'une des dernières à l'avoir vue en vie, parle enfin !

Delphine Jubillar n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'enquête se poursuit, aucune piste n'a été écartée mais il est indéniable que celle de son mari, suspect numéro 1 en détention provisoire depuis le mois de juin 2021, est la plus explorée. Il est le dernier à avoir vu vivante la mère de ses deux enfants, avec qui il avait entamé une procédure de divorce. Que s'est-il donc passé lors de cette journée de décembre ? Le documentaire de RMC Story, réalisé en collaboration avec Ronan Folgoas l'auteur du Mystère Jubillar, journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France, tente d'apporter des éléments pour comprendre cette affaire qui n'a toujours pas été résolue après plus de quinze mois d'enquête. Le film donne la parole à plusieurs proches de la jeune femme, parmi lesquels sa meilleure amie, Anne.

Le 15 décembre 2020, Delphine Jubillar est en vacances. Après avoir été à la banque à Albi avec sa fille Elyah, âgée de 18 mois, elle retrouve sa grande copine Anne, pour un déjeuner comme tant d'autres à 11h. Elle est l'une des dernières à avoir vu vivante la disparue et témoigne pour la première fois à visage couvert devant les caméras. "On a parlé du cadeau de Noël, de choses qui faisaient partie de la vie à ce moment-là. On est mi-décembre, on est dans les préparatifs de Noël. On a tellement parlé qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était midi et qu'on devait être à midi pile devant le portail de l'école. Du coup, je suis vite partie, je l'ai laissé installer sa fille dans la voiture, voilà", raconte, émue, la proche de Delphine.

C'est l'ultime fois où Anne aura des nouvelles de Delphine Jubillar. Elle décrira aussi le peintre-plaquiste connu pour être colérique et impulsif. "À chaque fois que Cédric arrivait, Delphine n'était pas forcément la même. Comme si on avait un bouton off/on. Elle pouvait être plus éteinte, plus effacée. On sentait comme une déception qu'il soit là", explique-t-elle pour le film-enquête. Comme l'oncle et la tante de Delphine, elle ne fait pas un tendre portrait de cet homme controversé qui clame son innocence.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.