Disparition de Delphine Jubillar : le mobile du meurtre présumé avancé

Après plus de quinze mois d'enquête, la disparition de Delphine Jubillar reste encore un mystère. Pourtant, la justice est loin de rester immobile, si l'on en croit Mourad Battikh, l'avocat de plusieurs proches de l'infirmière de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Il s'est confié au Parisien sur les informations majeures qui permettent de structurer l'accusation. Il avance même le mobile présumé de ce qui est décrit comme un meurtre.

L'enquête n'est pas au point mort, assène maître Battikh devant la presse depuis le 1er avril 2022. L'homme de loi a été reçu avec ses clients, Didier et Élisabeth, l'oncle et la tante de Delphine Jubillar, et trois de leurs enfants, au tribunal de Toulouse par les magistrates Audrey Assemat et Coralyne Chartier chargées du dossier Jubillar. Il reste mesuré quant à ses déclarations à la presse en raison de l'instruction en cours, mais a décrit les éléments qui permettent de dessiner le mobile : "Cédric Jubillar apparaît comme un mari jaloux de manière compulsive qui voyait sa femme lui échapper. Comprenant qu'il n'y avait plus de marche arrière possible et qu'il ne pourrait jamais la reconquérir, il serait passé à l'acte."

Si les preuves matérielles manquent dans ce cas, c'est la personnalité du suspect numéro 1, père des deux enfants de Delphine Jubillar et avec qui elle était en procédure de divorce, qui braque toute l'attention. Selon les proches de la jeune femme de 33 ans, leur couple n'allait pas bien depuis des mois et faisait même chambre à part. Une description qui s'oppose à celle que Cédric faisait de son couple, assurant qu'ils partageaient encore le même lit. En détention provisoire depuis le mois de juin 2021, ses demandes de remise en liberté ont été retoquées à chaque fois.

La maman de Louis et Elyah avait opéré une transformation psychologique et physique plusieurs mois avant sa disparition, d'après le documentaire de RMC Story, réalisé avec la collaboration du journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France Ronan Folgoas. En effet, la "nouvelle" Delphine Jubillar, née Aussaguel, voulait se reconstruire après des années de mariage éreintantes sur le long terme, une "vie de Bidochon" comme elle a pu le dire également avec des emplois du temps professionnels en décalé et des ressources financières mises à mal par l'addiction aux jeux de son mari. Elle envisageait une séparation, elle l'avait même évoqué à son entourage proche. Viendra sa rencontre, via l'application Gleeden, d'un autre homme, d'abord son confident, puis son amant : une personne à mille lieux du tempérament colérique de son époux. Un comportement qui aurait alors conduit à commettre l'irréparable d'après l'accusation.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.