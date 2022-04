Disparition de Delphine Jubillar : un témoin crucial l'aurait entendue "hurler puis crier"

Le dernier soir où Delphine Jubillar a été vue vivante s'est déroulé au mois de décembre 2020. C'est à ce moment que quelque chose a basculé pour l'infirmière de 33 ans, mariée, deux enfants. De loin, une trentenaire sans histoire. De plus près, une femme dont le couple battait de l'aile selon ses proches et qui avait rencontré un autre homme depuis quelques mois. Au cours de cette la nuit, son mari était présent dans leur maison, mais aussi leurs enfants, Louis et Elyah. Le plus grand, âgé de 6 ans au moment des faits, est un témoin crucial dont les paroles seraient l'une des clefs de l'affaire.

Dans Le Figaro, maître Battikh, avocat des parties civiles qui conseille l'oncle et la tante de Delphine Jubillar, s'est exprimé. Selon lui, l'enquête qui semble pâtiner depuis plus d'un an n'est pas au point mort. Le témoignage du fils aîné du couple comporte des éléments majeurs : "Il est clairement établi que Louis a entendu une dispute après avoir regardé avec Delphine l'émission 'Incroyable Talent'. Dans son audition, l'enfant indique avoir, quelques minutes après s'être couché, entendu sa mère hurler puis crier 'arrête, arrête'." De plus, le sac à main et les clefs de Delphine ont été retrouvés dans la maison des Jubillar, un fait étrange pour une femme qui serait soi-disant sortie seule dans la nuit.

Dans son témoignage, le jeune Louis Jubillar est présenté comme un témoin visuel. La Dépêche avait pu obtenir des détails de son audition qui s'est déroulée en novembre 2021. "Il entend notamment sa mère, qu'il situe entre le canapé du salon et le sapin de Noël, dire à son père, 'Arrête-toi !' de manière ferme. Une audition qui va donc dans le sens de l'accusation." Cet entretien dans le bureau des juges d'instruction à Toulouse n'a pas été filmé contrairement au protocole. La défense pourrait déposer une requête en nullité : dans ce cas, le garçon pourrait être réentendu. Cet interrogatoire va de pair avec la poursuite des recherches à l'aide de drones capables de détecter des ossements sous la terre et d'analyses pointues de la psychologie du suspect numéro 1, Cédric Jubillar. Un homme qui aurait pu agir, mû par la jalousie, ce que démentent fermement ses avocats.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.