Affaire Jubillar : L'étrange demande de Cédric à la tante de Delphine le jour de la disparition

Le doute plane depuis plus d'un an sur le cas Delphine Jubillar. L'infirmière résidant à Cagnac-les-Mines a brutalement arrêté de donner de signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. La dernière personne à l'avoir vue vivante est son mari, Cédric. Père de leurs deux enfants Louis et Elyah, le peintre-plaquiste est sous tous les projecteurs depuis, notamment ceux de la justice qui l'a placé en détention provisoire au mois de juin dernier. Sa famille et les proches de la jeune femme s'interrogent sur son rôle, comme on peut le voir dans le documentaire de RMC Story qui s'est notamment basé sur le travail du journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France, Ronan Folgoas, auteur du Mystère Jubillar. L'oncle et la tante de la disparue se sont ainsi confiés sur cet homme déroutant.

Qui est Cédric Jubillar ? S'il apparaît comme le suspect numéro 1, aucune charge n'a pas permis de le vérifier. Mais son attitude posent de nombreuses questions. Ainsi, Didier et Elisabeth, oncle et tante de la victime, ont fait part de leur étonnement face à une conversation qu'ils ont eu avec cet homme avec qui leur nièce était en procédure de divorce. Se souvenant du moment où ils ont appris que Delphine, née Aussaguel, s'était volatilisée, Elisabeth rapporte qu'elle a appelé Cédric pour essayer de comprendre ce qui lui semble impossible à imaginer : "'Va voir si elle est pas au cimetière à Técou chez tes parents', il m'a sorti ça, oui. Je lui dis 'mais tu rigoles comme ça, pourquoi tu dis ça Cédric ? Elle n'a pas pu disparaître comme ça..." Elle fait remarquer à Cédric l'incohérence de son idée selon laquelle elle pourrait au cimetière alors qu'elle est partie sans son manteau ni son téléphone.

Une conversation lunaire comme il y en a eu beaucoup d'autres avec Cédric Jubillar, même si cela ne prouve pas sa culpabilité. Son oncle et sa tante ont aussi rapporté sa façon "odieuse" de parler de leur fille Elyah, 2 ans, tandis que l'une des amies de la jeune femme avait subi une discussion remplie de détails salaces de la part de l'artisan souvent provocateur voire agressif. L'enquête se poursuit, entre recherches avec des drônes high tech et de nouvelles analyses scientifiques de certains objets-clés.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.