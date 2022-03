Disparition de Delphine Jubillar : des drones recherchent désormais son cadavre

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Plus d'un an après le début de l'affaire Jubillar, la justice compte bien résoudre le mystère qui entoure la disparition de l'infirmière d'Albi, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. De nouvelles recherches avec une technologie de pointe vont débuter à partir du 14 mars 2022...

Disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020,Delphine Jubillar reste introuvable malgré de nombreuses battues organisées par les proches de l'infirmière d'Albi et par les enquêteurs. Déterminées à retrouver la maman de Louis et d'Elyah, les deux juges d'instruction chargées du dossier, Audrey Assemat et Coralyne Chartier, ont décidé de relancer des recherches à l'aide de drones selon Actu Toulouse. Le 24 février 2022, elles ont ainsi "commis un expert pilote de drones pour réaliser à partir du lundi 14 mars une cartographie par voie aérienne de certains lieux visés par les gendarmes de la section de recherches de Toulouse en charge de l'enquête", selon Le Parisien. Ces nouvelles recherches devraient se concentrer autour de la commune de Cagnac-les-Mines, lieu de l'ancien domicile du couple Jubillar. Les enquêteurs vont faire appel à une technologie de pointe afin de peut-être enfin dénicher un indice sur la localisation du cadavre de l'infirmière d'Albi. "Ces travaux géodésiques de haute précision visent à déterminer une éventuelle irrégularité du relief susceptible de permettre l'enfouissement d'un corps", précise Le Parisien. "Ses proches doivent pouvoir offrir une sépulture à Delphine Jubillar. Nous travaillons pour cela, pour la rendre à sa famille", avait confié en février 2022 Samuel Vuelta-Simon, le procureur de la République de Toulouse. Les deux magistrates ont également ordonné une nouvelle analyse de la couette et de la housse de couette utilisées par Delphine, sur lesquelles des traces de sang avaient été détectées. Les résultats devraient être connus à la mi-avril. Pour rappel, d'importantes recherches ont récemment été effectuées avec l'appui des militaires. Les autorités s'étaient intéressés à une ferme située à seulement 2km du domicile des Jubillar. Et pour cause, cette exploitation agricole a été évoquée plusieurs fois par Cédric Jubillar comme lieu où il aurait enterré le cadavre de son épouse. "Cette ferme est évoquée une première fois par la compagne de Cédric Jubillar, Séverine [cette dernière a pris ses distances désormais avec lui, l'accusant de l'avoir manipulée]. Elle l'évoque devant les gendarmes en juin 2021 et va dire qu'elle a posé très clairement la question à Cédric Jubillar de savoir où se trouvait le corps de Delphine Jubillar. Il lui a répondu qu'il se trouvait dans une ferme qui a brûlé", avait ainsi expliqué BFMTV il y a quelques mois. Autre détail non négligeable, qui pourrait incriminer le peintre-plaquiste de 34 ans, cette ferme a mystérieusement brûlé deux mois avant sa mise en détention à la prison de Tolouse-Seysses... Cédric reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.