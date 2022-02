Disparition de Delphine Jubillar : un médium fait des révélations... avant de rétropédaler !

Devenue du jour au lendemain l'objet de nombreux articles dans les médias, une médium avait révélé à ses abonnés sur TikTok les endroits où pourrait être enterrée Delphine Jubillar, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Sur sa chaîne Tiktok Emma.medium, la jeune femme révélait avoir eu plusieurs ressentis sur la localisation du cadavre de l'infirmière d'Albi.

Des révélations faites au moment même où des fouilles étaient en cours de déploiement dans la zone citée par l'ancien codétenu de Cédric Jubillar, Marco, "près d'une ferme qui a brûlé" à Cagnac-Les-Mines. "On arrive au dénouement (...) Moi dans mes visions c'était quand même boisé, même au niveau de la route", confiait-elle. Touchée par l'horreur de cette affaire judiciaire, elle indiquait également : "Je vous demanderai d'être indulgents. Moi je fais ça pour aider tout simplement, que ce soit le défunt ou les vivants."

Je ne suis pas d'accord

Quelques jours plus tard, la jeune femme a fait machine arrière en prenant conscience que sa vidéo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Agacée de voir les titres racoleurs de certains médias qui avançaient qu'elle avait prétendu connaître l'endroit exact où se trouvait Delphine, Emma a préféré remettre rapidement les choses au clair via une nouvelle vidéo publiée sur TikTok. "Suite à ma vidéo sur Delphine, pour l'instant je vais prendre un petit peu de recul parce que ça a pris trop une trop grande ampleur et je vais juste un petit peu rectifier certaines choses qui ont été dites dans la presse...", explique-t-elle tout en montrant un article la concernant paru dans le journal Femme Actuelle et intitulé Bientôt le dénouement dans l'affaire Jubillar ? Une médium assure avoir localisé le corps de Delphine.

"Donc non je ne suis pas d'accord avec ces propos je n'ai pas certifié connaître l'endroit exact" rappelle-t-elle avant de remettre sa première vidéo où elle expliquait effectivement que certains endroits l'avaient "interpellée" mais que "ça pourrait en être d'autres". Depuis, la médium n'a plus réalisé de vidéos sur cette terrible affaire judiciaire.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.