Disparition de Delphine Jubillar : nouvelles révélations, "il est à présent clair que..."

Depuis cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'entourage de Delphine Jubillar cherche une réponse. Où est l'infirmière qui aime tant ses deux enfants, Louis et Elyah ? Où se trouve la jeune femme de 33 ans entourée de proches si fidèles ? Sa famille et ses amies sont face à tant de questions, alors qu'aucune trace de son corps n'a été retrouvée depuis, malgré d'importantes fouilles, analyses et interrogatoires, notamment ceux de l'époux de la victime, actuellement en détention provisoire pour homicide par conjoint. L'enquête sur sa disparition patine-t-elle ? Pour l'avocat des parties civiles Maître Mourad Battikh, qui conseille l'oncle et la tante de Delphine Jubillar, il n'en est rien, comme il l'a confié dans les colonnes du Figaro.

"Ces derniers jours, les magistrats ont affiné la personnalité de Cédric Jubillar : il est à présent clair que le mobile serait une crise de jalousie de Cédric envers Delphine suite à un message de l'amant de l'infirmière. Les éléments du dossier nous permettent de le constater", a déclaré l'homme de loi au Figaro. S'il doit s'en tenir au secret de l'instruction, il a pu évoquer de "nouveaux éléments" qui auraient été versés au dossier. L'objectif de l'avocat est de montrer que "les investigations avancent et l'enquête n'est pas au point mort".

Parmi ces éléments, une analyse psychologique du profil de Cédric Jubillar ainsi que de nouvelles recherches qui seraient en cours, bien loin de la fameuse ferme qui a longtemps mobilisé les enquêteurs suite aux confidences de l'homme à un ex-codétenu. En effet, la personnalité du mari de Delphine Jubillar pose de nombreuses questions. Son comportement nerveux voire agressif par le passé, avec sa femme et ses deux enfants, ou bien son attitude étrange pour un homme qui est à la recherche de son épouse, ne cesse d'être remarqué. Le journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France Ronan Folgoas a d'ailleurs fait un long travail d'enquête pour tenter de cerner le peintre-plaquiste et apporter des éclairages.

L'avocat de Cédric Jubillar, maître Jean-Baptiste Alary, s'est dit auprès du Figaro "en désaccord total avec cette interprétation du dossier", notamment concernant la jalousie de Cédric Jubillar. En effet, le couple faisait face à de nombreux problèmes conjugaux. S'éloignant sentimentalement de son mari, Delphine avait rencontré l'été avant sa disparition un autre homme, avec qui elle projetait de s'installer. Pour maître Alary, certes son client "constituait un dossier pour prouver qu'il y avait eu adultère", mais ce n'était pas par jalousie, mais par crainte "de ne pas obtenir la garde partagée des enfants". Affaire à suivre...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.