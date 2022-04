Affaire Jubillar : Séverine, la nouvelle compagne de Cédric, met les choses au clair concernant leur rencontre

Dans l'affaire Jubillar, il y a la femme disparue depuis la mi-décembre 2020, Delphine, son mari considéré par la justice comme le suspect numéro, mis en détention provisoire depuis le mois de juin 2021, l'amant de l'infirmière de 33 ans, avec qui elle aurait voulu refaire sa vie, mais aussi la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, Séverine. Elle a attiré l'attention des enquêteurs, au point d'être en garde à vue pour recel de cadavre, un interrogatoire qu'on imagine traumatisant et dont elle est ressortie libre. Cette quadragénaire souhaite désormais remettre les pendules à l'heure sur son rôle dans cette enquête complexe, acceptant d'être interviewée pour le documentaire de RMC Story.

Au printemps dernier, Séverine, aide-soignante de 44 ans, a fait son apparition dans l'affaire Delphine Jubillar. En couple avec l'époux de la disparue deux mois avant qu'il soit incarcéré, elle revient sur l'origine de leur relation dans le film-enquête diffusé sur RMC Story et qui se base sur le travail du journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France, Ronan Folgoas, auteur du Mystère Jubillar.

"Je faisais des recherches [elle a participé aux fouilles pour retrouver la jeune femme] et un jour, j'ai trouvé un pull. Là, j'ai envoyé un message sur Messenger à Cédric, je lui ai demandé : 'Est-ce que je pourrais passer te voir j'ai quelque chose à te montrer ?' Il m'a dit 'oui, passe un samedi'. Et c'est la première fois que je voyais, moi, Cédric. Le 12, je l'invite à manger. Et le 13 ou le 14, c'est moi qui suis allée chez lui et voilà on s'est mis ensemble", explique Séverine. Dépassée aujourd'hui par la situation, elle se veut honnête mais conteste défendre Cédric aveuglément et le couvrir. Selon elle, pour le moment, il n'y a pas de preuve.

Refusant de l'accabler, Séverine a toutefois pris ses distances avec celui qu'elle défendait dans un premier temps avec ardeur et qui est un copain de son fils. Elle a décidé de répondre à toutes les questions de la justice pour éclaircir cette affaire et ne pas être considérée comme une complice. Sans faire de témoignage à charge, elle a également reconnu qu'elle doutait désormais de son innocence et qu'il pouvait effectivement être impliqué dans la disparition de l'infirmière d'Albi.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.