Delphine Jubillar est-elle sortie promener ses chiens avant de disparaître ? Son amant n'y croit pas

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar née Aussaguel, disparaît. Maman de deux enfants et infirmière, la jeune femme n'a plus donné signe de vie depuis cette date. Une enquête est en cours et son mari, Cédric Jubillar, est considéré comme le principal suspect. Depuis le mois de juin 2021, le peintre-plaquiste est incarcéré, clamant son innocence. D'après son témoignage, sa femme aurait disparu après être sortie promener ses chiens en pleine nuit. Une version qui est contredite par plusieurs de ses proches, à commencer par son amant.

En couple avec Cédric Jubillar depuis ses 18 ans, Delphine l'a épousé en 2013 puis le couple a accueilli la naissance de deux enfants, Louis puis Elyah. Une famille qui avait ses secrets : Delphine Jubillar avait un amant rencontré via l'application de rencontres Gleeden et était en instance de divorce. Dans ce contexte, l'homme que la disparue aimait avait été interrogé par la police et il avait rapidement remis en cause la version de Cédric Jubillar d'après BFMTV.

Cet homme a été entendu à trois reprises par les enquêteurs. Lors de sa première audition, il a expliqué qu'il avait fait la connaissance de Delphine Jubillar à l'été 2020. Pour lui, pour lui, il est impossible qu'elle soit sortie promener les chiens en pleine nuit, comme l'évoque Cédric Jubillar. Le dernier amoureux de la jeune femme n'est pas considéré comme suspect, sa femme et lui ayant un alibi, celui d'être ensemble. Les anciens voisins du couple valident également cette position car ils ne l'avaient jamais vu s'occuper des chiens avant. Par ailleurs, elle avait une peur phobique du noir : "Elle avait même peur de se rendre seule la nuit à l'infirmerie de la clinique", selon le mari de l'une de ses collègues." Ce qui a été confirmé par le procureur de la République de Toulouse lors d'une conférence de presse relayée sur BFMTV au mois de juin dernier.

Partir seule, sans argent, en pleine nuit pour promener des chiens dont elle ne s'occupait jamais et sans donner aucune nouvelle à ses enfants, autant de situations qui paraissent peu probables aux yeux de nombreux proches de celle qui vivait à Cagnac-les-Mines. D'autant qu'une voisine aurait entendu des cris ce soir-là dans leur maison et que le fils du couple, Louis, a évoqué une dispute entre ses parents lors de sa dernière audition.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.