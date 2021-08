Delphine Jubillar : Comment a-t-elle rencontré son mari Cédric ?

En 2005, Delphine Aussaguel et Cédric Jubillar se rencontrent pour la première fois. Âgés de "17/18 ans", ils se lient d'amitié mais l'alchimie ne semble pas au rendez-vous. "Ils se rencontrent au cours d'une soirée d'anniversaire chez une copine commune à côté d'Albi, c'est une soirée qui a lieue au mois de septembre 2005. Le courant passe plutôt bien mais il ne se passe rien de particulier ce soir-là" explique Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien dans le podcast Code source.

Pourtant quelques mois plus tard, le hasard fait qu'ils se retrouvent à la même soirée dans la discothèque Le Bacardi. Étonnés de se revoir et de se croiser dans cette boîte de nuit, Delphine et Cédric font plus ample connaissance et commencent à se tourner autour. "Ils vont se retrouver trois mois plus tard au mois de décembre 2005 dans une boîte de nuit Le Bacardi et là le charme va opérer, va s'installer et leur relation va se nouer à partir de cet instant" révèle le journaliste.

À partir de cette soirée, ils tombent amoureux et décident de se marier en juin 2013 au cours d'une cérémonie intime en petit comité. Le voyage de noces des jeunes époux se déroule aux Maldives avec une escale à Dubaï. En septembre 2014, leur premier enfant naît, un petit garçon prénommé Louis. Infirmière de nuit au service pneumologie à la Clinique Claude Bernard à Albi, elle ne croise que rarement son époux qui travaille en tant que plaquiste peintre en interim. En mai 2019, le couple accueille leur second enfant, une petite fille prénommée Elyah.

Courant 2020, Delphine avait annoncé son intention de se séparer et le couple était en instance de divorce. La jeune femme comptait refaire sa vie avec un homme rencontré sur une application de rencontres, surnommé régulièrement l"amant de Montauban".

Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, la jeune femme n'a pas donné signe de vie depuis près de huit mois et son corps n'a pas été retrouvé. Son époux est pour l'heure considéré comme le principal suspect dans cette affaire -au grand dam de ses avocats qui clament son innocence - et a été écroué à la maison d'arrêt de Seysses jusqu'à nouvel ordre après avoir fourni des explications "contradictoires et mensongères" aux enquêteurs. Il est actuellement incarcéré pour "homicide volontaire sur conjoint".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.