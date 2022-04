Affaire Jubillar : Ce nouveau détail qui ne trompe pas concernant la fin du mariage de Delphine et Cédric

Michelle fait partie des collègues de l'infirmière Delphine Jubillar, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022. Elle s'était exprimée dans les colonnes du Parisien, six mois après que la jeune femme de 33 ans, originaire de Cagnac-les-Mines, ne donne plus de nouvelles. A la lecture de ses mots, on ressent l'émotion de cette proche qui raconte son quotidien professionnel avec une personne décrite comme dévouée pour son métier. Elle avait d'ailleurs remarqué un détail concernant sa vie de couple, à propos de laquelle celle qui a épousé en 2013 Cédric Jubillar, principal suspect, était très discrète.

Dans l'affaire Jubillar, si aucune trace de Delphine Jubillar n'a été retrouvée depuis quinze mois, il y a des détails qui ne trompe pas sur la fin de son mariage avec le peintre-plaquiste, incarcéré pour homicide par conjoint de façon provisoire durant l'enquête. Ainsi, Michelle, sa collègue de la clinique où elle travaillait de nuit, a confié dans Le Parisien : "Alors, une fois, un peu pour plaisanter, je lui avais demandé si elle avait un amant... Mais elle ne m'avait rien répondu et on était passées à autre chose. Je me souviens aussi qu'elle avait retiré son alliance et que l'on ne voyait plus ces derniers temps Cédric apparaître avec les enfants lorsqu'elle les appelait en visio au moment où ils allaient au lit le soir. Je m'en veux de ne pas avoir insisté davantage..."

Comme de nombreux proches de la victime, elle ne savait pas tout mais avait bien noté que sa relation battait de l'aile. Elle faisait chambre à part selon son oncle et sa tante dont l'infirmière était très proche, "cet élément vient contredire le récit de Cédric Jubillar qui affirme que la séparation ne se passait pas si mal puisque, précisément, ils auraient continué à partager le même lit", a affirmé l'avocat de la partie civile au Parisien.

Lassée de sa vie de "Bidochon" avec un homme dont le comportement est critiqué par son entourage, comme le rapporte le journaliste du quotidien Ronan Folgoas, auteur du livre Le Mystère Jubillar (éditions StudioAct), la mère de Louis (7 ans) et Elyah (2 ans) avait entamé une transformation psychologique et physique quelques mois avant sa disparition. En procédure de divorce, elle avait rencontré un homme, surnommé l'amant de Montauban, avec qui elle avait réfléchi à officialiser après les fêtes de fin d'année, soit après le mois de décembre 2020 qui lui a été fatal...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.