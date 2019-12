Daisy Ridley et Keri Russell : Sublimes héroïnes de Star Wars à Londres

Les amoureux de Star Wars sont en fête ! Star Wars : L'ascension de Skywalker, nouvel épisode de la saga, sort enfin en salles. Un événement célébré par les héroïnes du film, Daisy Ridley et Keri Russell, au cours d'une nouvelle avant-première...

Après Los Angeles, c'est à Londres que les acteurs de Star Wars : L'ascension de Skywalker se sont réunis. Mercredi 18 décembre 2019, jour de la sortie du film en France, ils ont assisté à leur deuxième avant-première au cinéma The Vue, à Leicester Square. Daisy Ridley y a fait sensation, vêtue d'une robe bleue Vivienne Westwood, spécialement conçue pour l'occasion. Ainsi, l'interprète du personnage de "Rey" s'est fondue sur le photocall et le tapis bleus de la projection et était assortie à son partenaire à l'écran, John Boyega.

Keri Russell a également brillé de tout son éclat. L'actrice de 43 ans était habillée d'une robe Haute Couture Stéphane Rolland (collection automne-hiver 2019) et a véritablement paradé sur le tapis bleu de l'avant-première londonienne de Star Wars : L'ascension de Skywalker.

Meghan Trainor comptait également parmi les invités de la soirée. Angélique en robe blanche, la chanteuse s'est rendue à Leicester Square au bras de son mari, Daryl Sabara. Les époux, qui fêteront bientôt leurs noces de coton (premier anniversaire de mariage), ont échangé les regards complices et même quelques baisers sur le tapis bleu.