Daniela Martins maman : le visage de ses enfants dévoilé pour la bonne cause

C'est en 2009 que Daniela Martins s'est fait connaître du grand public, dans la saison 3 de Secret Story. Elle avait ensuite participé à la saison 2 des Anges (2011), sa dernière émission de télé-réalité. Depuis, c'est sur les réseaux sociaux que les internautes peuvent suivre ses aventures. Le 14 avril 2020, ils ont ainsi pu découvrir son nouveau projet. Le lendemain, elle réservait une belle surprise à ses abonnés pour l'occasion.

Daniela Martins a lancé sa marque de bananes pour parents et enfants, baptisée DEV. Un projet qu'elle a lancé pour la bonne cause : depuis le début de l'épidémie du coronavirus, le personnel médical est sous pression à cause de la forte affluence des patients infectés par le virus, elle a donc pris la décision de reverser les bénéfices à la Fondation des hôpitaux de Paris - hôpitaux de France et à l'organisation L'Enfant bleu qui lutte contre les violences physiques, sexuelles ou psychologiques faites aux enfants.

Afin de faire la promotion de sa marque et de faire cette belle annonce, Daniela Martins a fait poser ses enfants avec l'un de ses modèles. Et surprise, pour la première fois, elle a dévoilé leur visage. Depuis que sa fille de 3 ans et son fils de 1 an sont nés, elle a toujours pris soin de dissimuler leur visage afin de les protéger. Elle n'a même jamais dévoilé leurs prénoms, simplement la première lettre : V. pour la fillette et E. pour son frère. C'était donc un grand événement pour les personnes qui la suivent depuis de nombreuses années. Tous l'ont félicitée pour son projet et n'ont pas tari d'éloges au sujet de ses petits loups.

"DEV. Sans vous tout cela n'aurait jamais été possible. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je vous poste ici cette image et que je vous remercie du fond du coeur pour cet accueil incroyable à la sortie de notre marque DEV. C'est bien au-delà de ce que je pouvais imaginer et mes enfants seront tout aussi fiers de savoir qu'ensemble nous avons également contribué à aider @enfantbleunational et @fondationhopitaux", a-t-elle écrit en légende de sa touchante publication.