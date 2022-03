Daniela Martins, pas séduite par son mari Julien quand elle l'a rencontré (EXCLU)

La maternité n'a plus de secret ni de mystère pour personne depuis que Daniela Martins a sorti son ouvrage Être mère, c'est que du bonheur... ou pas. En racontant son histoire, la jeune femme de 34 ans offre une vision décomplexée de ses trois grossesses, de ses joies et de ses peurs depuis qu'elle a accueilli sa fille aînée Eléa. Sont ensuite arrivés Valentin, qui a aujourd'hui 3 ans, puis Martin, né il y a un peu plus d'1 mois. Mariée à Julien, l'ancienne candidate de l'émission Secret Story 3 n'aurait pourtant jamais parié sur cette idylle.



Comme elle le raconte dans son livre, Daniela Martins n'a pas été attirée par Julien la première fois qu'elle a croisé sa route... et vice versa. "Mais il y avait quelque chose de tellement magique derrière, je n'avais pas connu ça avant, avoue-t-elle auprès de Purepeople. On s'est rencontré pendant le Festival de Cannes. On partageait le même appartement lui et moi chez un pote commun, qui était mon manager à l'époque. L'appartement n'était pas très grand et du coup on a passé beaucoup de temps ensemble. Ça a été... comme une espèce de coup de foudre."

Il faut dire que Daniela Martins a plutôt l'habitude de flancher pour des "grands ténébreux" - comme Jonathan, son ex de la Maison des Secrets. Mais le destin l'a menée sur la route de Julien, et les deux tourtereaux songent même à se remarier en présence de leurs trois enfants. Côté grossesses, en revanche, elle l'avoue sans fard : elle a détesté être enceinte, et c'est pourquoi elle a tenu à écrire ce guide. "J'ai vécu des choses pas très sympa quand je suis devenue mère pour la première fois, rappelle-t-elle. J'étais un peu déçue de tout ce qu'on m'avait vendu sur la maternité. C'était il y a 6 ans, il y a plein de choses qui ne se disaient pas. Aujourd'hui, je trouve qu'on ose dire les choses, la voix de la mère se libère de plus en plus et c'est tant mieux. Il y a cinq ou six ans tu ne pouvais pas dire que tu étais fatiguée, on te disait que tu étais chanceuse d'être maman. J'étais extrêmement déçue quand je suis devenue mère pour la première fois, je n'étais pas au courant de tout ça..."

