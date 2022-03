Daniela Martins (Secret Story 3) toujours en contact avec son ex Jonathan : "Ça fait un moment..." (EXCLU)

Mariée à Julien, à la tête d'une tribu de trois enfants - Eléa, 5 ans, Valentin, 3 ans et Martin, 1 mois -, Daniela Martins gère sa famille en même temps qu'elle gère sa carrière. Pour déculpabiliser toutes les mamans du monde, la jeune femme de 33 ans vient de sortir un ouvrage rafraîchissant intitulé Être mère, c'est que du bonheur... ou pas, sorti aux éditions Solar le 17 février 2022, puisé de sa propre expérience, de ses rêves, ses espoirs, ses doutes et ses craintes. Il sera également bientôt possible de la revoir à l'écran, puisqu'elle rejoint le cast de l'émission Mamans et Célèbres, diffusée sur TFX.

C'est à la télévision, déjà, que le public découvrait Daniela Martins en 2009 dans la troisième saison de Secret Story. Mais la candidate, qui avait quitté très tôt l'aventure, ne semble pas être restée très amie avec ses anciens camarades de la Maison des secrets. "Non, je n'ai plus du tout de nouvelles, explique-t-elle à Purepeople. Là je partage la même émission avec une des candidates [Emilie Nef Naf, la gagnante de SS3, NDLR.] mais je n'ai plus de nouvelles depuis qu'on a quitté l'émission. Je pense que chacun a vraiment suivi sa vie et ça fait tellement d'années, c'est compliqué de garder contact."