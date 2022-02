Daniela Martins - Son fils Valentin hospitalisé en urgence : "Ils lui ont fait tous les tests possibles..."

La vie de Daniela Martins a encore une fois été bouleversée. Le 4 février 2022, elle a donné naissance à son troisième enfant. C'est un petit garçon qui a rejoint la famille après plusieurs mois d'attente et celui-ci est prénommé Martin. Avec son mari Julien, l'ancienne candidate de Secret Story 3 (2009) avait déjà accueilli la petite Eléa en 2016 et Valentin en 2019. Après quelques jours passés à la maternité, la fratrie a été réunie au grand complet. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, en story Instagram, Daniela Martins a expliqué que la rencontre entre ses enfants et le bébé a dû se faire "à distance" car les aînés sont tous les deux tombés malades.

"Un malade, un au sein, l'autre au bain... Pendant que maman essaye d'avancer sur une partie de ses mails en même temps. C'est le bordel. Mais je n'échangerai ce 'bordel' pour rien au monde", parvenait à se réjouir la jolie brune malgré tout. Seulement voilà, les choses se sont compliquées lorsque l'état de Valentin s'est aggravé. Le bambin a même dû se rendre à l'hôpital. "Valentin fait 41 de fièvre et ne fait que dormir et tousser. Direction les urgences. J'essaye de tenir le coup mais bordel au fond, c'est dur dur dur", a-t-elle confié lundi 7 février.

Quelques heures plus tard, Valentin n'était toujours pas rentré chez lui. "Ça va durer encore aux urgences parce qu'on attend les résultats. Ils lui ont fait tous les tests possibles et imaginables, on finira par savoir ce que c'est. Valentin a un cathéter, on a fait un Facetime, il voulait me le montrer", a-t-elle raconté à sa communauté. Pour ne rien arranger, sa fille Éléa tousse maintenant comme son frère. "Donc à surveiller aussi..."

Mais heureusement, le papa Julien a fini par donner des nouvelles rassurantes au petit matin de ce mardi : "Valentin est resté en observation hier soir. C'est viral, c'est pas la Covid, c'est pas la grippe... On y retourne dans 48h si ça ne s'améliore pas. Il m'a encore fait des coups de chaud cette nuit mais sa température était retombée à 38.3 ce matin ce qui est déjà mieux."