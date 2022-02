Secret Story : Une ex-candidate phare maman pour la 3e fois, grande annonce !

Rappelons qu'avec son amoureux Julien, Daniela Martins a déjà accueilli deux adorables enfants. Ils sont en effet déjà parents de la petite Eléa, née en 2016, et du petit Valentin, né en 2019. La fillette endosse pour la deuxième fois le rôle de grande soeur tandis que le jeune garçon devient grand frère pour la première fois. C'est en septembre 2021 que le couple a annoncé cette troisième grossesse. "Nous attendons un bébé", a simplement écrit la jeune femme en légende d'une photo d'elle le ventre bien arrondi et de ses deux bambins dévoilant eux aussi leur petit bidon.

La naissance du petit dernier de la famille était source de stress bien avant la date prévue d'accouchement. En effet, le 26 décembre dernier, en story sur Instagram, Daniela Martins faisait part d'une certaine appréhension : "Je viens de recevoir un message de la maternité pour me dire que les accompagnants n'étaient pas autorisés. Je ne vous cache pas que ça commence à me faire flipper. Ça me ferait chier d'accoucher seule... Mais je risque d'accoucher en plein pic apparemment. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne voulais pas être enceinte pendant le Covid. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps...", avait-elle déclaré.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !