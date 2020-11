Daniela Martins révèle comment Cristiano Ronaldo l'a draguée alors qu'elle était mineure

En 2009, Daniela Martins débarquait dans l'émission Secret Story sur TF1. Jolie brune pulpeuse, la jeune femme avait un secret hors du commun : "J'ai été la maîtresse d'un Ballon d'or". Plus de dix ans plus tard, l'ancienne candidate de télé-réalité de 37 ans est revenue sur son idylle avec Cristiano Ronaldo dans l'émission Gossip Room. Mineure à l'époque, Daniela se rappelle de cette journée qui a changée sa vie : "Il jouait un match et moi j'avais même pas 18 ans. Et j'ai séché les cours pour aller le voir lui et toute l'équipe du Portugal."

Arrivée à l'aéroport, la jeune femme aperçoit le footballeur et son équipe : "Il y avait un bus qui l'attendait donc il est monté dans le bus. Il regardait dans ma direction. Donc le bus était encore arrêté et tout le monde criait 'Ronaldo !' Et il regardait dans ma direction mais tu sais tu te dis : 'Mais non il te regarde pas, c'est pas moi qu'il va regarder, il y a plein de monde.' Là ma pote me dit : 'Mais attends, il te regarde !' Mais moi je n'y ai pas cru j'ai dit : 'C'est pas possible.'"

Déterminée à obtenir un autographe de la star, Daniela part ensuite en voiture avec des amis pour suivre l'équipe de football qui se rendait à son hôtel. Une fois sur place, Daniela parvient à se faufiler entre les fans et les gardes du corps de Cristiano. Elle arrive ensuite près du footballeur : "J'ai réussi à passer sous le bras d'un garde du corps avec mon petit carnet d'école pour qu'il me fasse une signature moi c'est tout ce que je voulais en fait. Je suis arrivée et j'ai dit : 'Tu peux me faire un autographe s'il te plait ?' Il a dit : 'Bien sûr, tu veux un bisou aussi ?' Donc j'ai dit : 'Oui bien sûr'"

Heureuse d'avoir réussi à avoir un autographe (et un bisou), la jeune femme quitte l'hôtel et rejoint ses amis sur le parking quand... Daniela et ses amis entendent d'étranges sifflements. "On va vers le parking pour prendre la voiture et là on entend un sifflement. Il sifflait. Il était à la fenêtre de sa chambre, il me faisait des signes. Moi hyper timide, bon tu sais 17 ans et puis impressionnée par la situation, par lui..." N'arrivant pas à réaliser ce qu'il se passe, Daniela reste immobile incapable de faire quoi que ce soit. Finalement, ses amis trouvent un moyen de transmettre son numéro au joueur : le noter en géant sur un cahier A4. Après qu'il a confirmé qu'il avait bien noté le numéro, Daniela et ses amis partent de l'hôtel et rentrent chez eux.

Le soir venu, alors qu'elle n'y croyait toujours pas, Daniela a reçu un appel du joueur de football. S'ensuivit de longs échanges et une belle histoire d'amour qui semble toujours gravée dans le coeur de Daniela... Et on comprend pourquoi !