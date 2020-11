Daniela Martins, sa fille a failli mourir : 6h de calvaire, envie de se suicider, son récit glaçant

Récemment, le média Brut a partagé le témoignage d'Anna-Roy, une sage-femme qui a souhaité dénoncer les conditions dans lesquelles les femmes accouchent en France. La vidéo a ravivé de douloureux souvenirs chez Daniela Martins. Et pour cause, l'ex candidate de Secret Story en 2009 a mal vécu son premier accouchement, celui de sa fille Eléa, née en 2016.

"À cause d'une sage-femme, ma fille a fait trois jours de néonat et a failli perdre la vie à la naissance", a-t-elle révélé à travers sa story Instagram ce vendredi 20 novembre 2020. Daniela précise que sa sage-femme de l'époque est aujourd'hui toujours en service et raconte qu'elle n'a pas souhaité porter plainte. "Je n'ai pas eu envie de passer des années à perdre mon énergie avec cette femme ! Peut-être qu'un jour elle prendra conscience de ce qu'elle a fait et qu'elle changera de métier ou qu'elle ne recommencera plus jamais !", espère-elle.

J'étais dans un état second

Mais de son côté, Daniela Martins n'oubliera jamais ce jour qui aurait pourtant dû être magique. "Elle m'a laissé hurler (j'ai voulu me suicider) pendant des heures. Je suppliais Dieu de me retirer la vie tellement je souffrais. Les 6 heures les plus longues de ma vie. J'avais des contractions toutes les 1min30 avec un col qui ne s'ouvrait pas et un bébé qui souffrait et dont le coeur s'emballait. Elle refusait catégoriquement de me mettre une péridurale. Me laissant agoniser dans mes larmes, mes selles (je me suis fait dessus tellement mon corps vrillait)", confie-t-elle encore très bouleversée. Finalement, Eléa naît mais celle-ci "ne respirait plus". Daniela Martins a donc été contrainte de s'en séparer aussitôt : "Eléa m'a été arrachée des bras, branchée à des machines pour qu'elle respire, qu'elle reste en vie. Nous avons eu si peur. J'étais dans un état second. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. (...) Je ne lui pardonnerai jamais. Ne vous laissez pas faire, la maltraitance en 2020 ne doit pas exister"

Un vrai traumatisme pour la jolie brune qui a hésité avant d'avoir un deuxième enfant. "Elle m'a enlevé l'envie de retomber enceinte. Je ne voulais plus jamais revivre ça", explique-t-elle. Mais, avec le soutien de son mari, Daniela accueille finalement un fils en 2019, Valentin. "J'ai refait confiance au corps médical. Et j'ai eu raison, je suis tombée sur une sage-femme incroyable, qui m'encourageait et me soutenait. Et j'ai accouché pour mon fils d'une manière si douce, si naturelle...", confie-t-elle.