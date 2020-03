Daniela Prepeliuc maman : elle dévoile le visage de son fils et se confie

Daniela Prepeliuc et Quentin Warlop ont également fait quelques confidences au média. "Depuis sa naissance, c'est vrai que nous cachons son visage sur les réseaux sociaux, alors que je dispose d'une chouette communauté sur Instagram qui ne cesse de demander des photos. Comme nous sommes heureux, que nous n'avons rien à cacher et que, comme tous les parents, 'notre bébé est le plus beau', on a accepté de présenter Victor", a tout d'abord confié celle qui présente la météo sur RTBF.

Elle a ensuite expliqué que son mari et elle espéraient que leur bébé naîtrait le 14 janvier, jour de naissance du papa. Un souhait qui a été exaucé. "À la base, c'était prévu plutôt le 24. Comme je suis indépendante, j'ai terminé de travailler le 11 janvier, et c'est là que j'ai dit au bébé : 'Bon, c'est le moment.' Depuis le début de ma grossesse, je lui ai toujours parlé, car les bébés sont très réceptifs. Résultat, il nous a écoutés ! J'ai commencé à avoir des contractions le 13 janvier à 23h30. J'ai réveillé Quentin à minuit pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui annoncer qu'il fallait partir à l'hôpital car son fils arrivait. Victor est né à 10h27", a-t-elle poursuivi. Daniela et Quentin ont choisi le prénom Victor, car c'est "le symbole de la victoire".

Son congé maternité étant déjà terminé, Daniela Prepeliuc explique également qu'elle a confié son bébé à une crèche près de chez elle.