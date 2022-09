Daphné Desjeux : L'ex-animatrice de Y'a que la vérité qui compte a totalement changé de vie

Son visage est bien connu des téléspectateurs. Dans les années 2000, Daphné Desjeux a officié comme chroniqueuse dans Y'a que la vérité qui compte. Elle avait ainsi été repérée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine et avait ainsi remplacé Rebecca Hampton. L'animatrice y est restée deux ans et demi avant de finalement voguer vers de nouvelles aventures, toujours télévisées. Mais aujourd'hui, elle a quitté ce milieu et s'est reconvertie dans un tout autre domaine.

"La vérité est au fond du couloir", lançait Daphné Desjeux aux invités qu'elle accompagnait sur le plateau de la célèbre émission de TF1. Pour elle, le chemin à suivre était ailleurs, bien loin des lumières des projecteurs. En effet, aux alentours de 2010, elle a disparu des radars. En réalité, elle se lançait dans une toute nouvelle activité : la décoration d'intérieur. Elle a fait ses armes à l'Ecole Boulle, spécialisée dans les arts appliqués, avant de créer sa propre agence en association avec une ancienne publicitaire. Sur son compte Instagram, en biographie, elle se présente ainsi comme "décoratrice d'hôtels, de restaurants et de lieux à souvenirs". Elle est ainsi à l'origine du Babel Hôtel, situé à Belleville, un quartier populaire de Paris. D'ailleurs, elle était passée à l'antenne de La Maison France 5 en 2019 afin de présenter son beau projet face caméra. D'animatrice à invitée, il n'y a visiblement qu'un pas.

Elle est loin bien loin l'époque où Daphné Desjeux officiait sur petit écran. Rappelons qu'en plus de Y'a que la vérité qui compte, elle avait travaillé dans différentes émissions à l'instar de 20h10 pétantes, La Méthode Cauet, Cauchemar en cuisine ou encore Nouvelle Star, ça continue. Côté vie privée, elle est maman de deux jeunes enfants. Et c'est auprès du même homme qu'elle évolue. Elle est en couple depuis de longues années avec le réalisateur télé Tristan Carné. Le duo a même célébré son mariage en 2017, en présence de Nikos Aliagas ou encore Ophélie Meunier. De quoi garder le lien avec le monde de la télévision, malgré tout !