Darius Rochebin accusé d'agression sexuelle : son remplaçant sur LCI dévoilé

Darius Rochebin est dans la tourmente. Le journal suisse Le Temps a publié une enquête révélant que le présentateur du 20 heures de Darius Rochebin (LCI) était accusé de harcèlement et même d'agressions sexuels. Le temps que l'affaire soir clarifiée, le journaliste de 53 ans ne sera plus à l'antenne. Son remplaçant a été dévoilé lundi 2 novembre 2020.

Ce sont nos confrères de Puremédias qui ont dévoilé l'information. Selon leurs informations, c'est Adrien Gindre, le chef du service politique du groupe TF1, qui prendra la place de Darius Rochebin à partir du 3 novembre et tout au long de la semaine.

Darius Rochebin est accusé de "gestes déplacés", "propos salaces" et "utilisation de fausses identités sur les réseaux sociaux". Des faits qui remonteraient à l'époque où il travaillait pour la RTS (Radio Télévisée Suisse). Plusieurs témoins ont évoqué des comportements inappropriés que le présentateur aurait eu envers eux. "Tout le monde s'embrassait et s'échangeait des voeux pour la nouvelle année. Darius Rochebin s'est approché de moi, je l'ai pris par l'épaule pour lui faire la bise, il a saisi ma main libre et l'a fermement posée sur ses parties génitales", a notamment confié l'une de ses ex-collaboratrices.

Après avoir découvert l'enquête, Darius Rochebin s'est exprimé par voie de communiqué. Il a expliqué qu'il était "choqué par le récit malveillant publié par le journal le Temps, le 31 octobre 2020, émaillé de propos anonymes" et qu'il le contestait. Il a également révélé avoir "demandé à LCI de [se] libérer quelques jours pour être auprès de [sa] famille."

De son côté TF1 explique qu'"aucun incident de cette nature n'a jamais été signalé à LCI à l'encontre de Darius Rochebin". Le groupe assure qu'il "suit très attentivement cette affaire et prendra les mesures qui s'imposent selon son évolution".

Darius Rochebin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.