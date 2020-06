Dark (Netflix) : Andreas Pietschmann en couple, qui est sa femme Jasmin ?

Le 27 juin 2020 était une date importante pour les fans de la série Dark. Netflix a dévoilé la saison 3 le week-end dernier, la dernière prévue aux dernières nouvelles. Les abonnés savourent donc les nouvelles aventures de Jonas, Martha et des autres personnages de cette série allemande complexe, mais passionnante. Andreas Pietschmann fait partie du casting et ne laisse pas les fans indifférents. Mais nous sommes au regret de vous annoncer qu'il est... en couple.

L'acteur de 51 ans qui incarne Jonas plus âgé n'est en effet pas un coeur à prendre. Depuis plusieurs années, il partage la vie de l'actrice et chanteuse germano-iranienne Jasmin Tabatabai (53 ans). La brunette vivait à Téhéran jusqu'à la révolution iranienne en 1979. Sa maman et elle sont venues s'installer en Allemagne à cette époque. Après avoir terminé ses études, elle a étudié l'art dramatique à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Très vite, elle a tenu des rôles principaux ou secondaires dans plus de quarante films au cinéma. En parallèle, elle avait des projets à la télévision et elle a cofondé le groupe Even Cowgirls get the Blues comme chanteuse et auteur-compositeur. Elle a sorti un premier album en 2002 et fondé son propre label peu de temps après.

Andreas Pietschmann et Jasmin ont eu deux enfants ensemble (un né en 2013 et un en 2009 à en croire des photos d'agence disponibles sur Internet). L'actrice et chanteuse Jasmin Tabatabai a également eu un enfant de sa précédente union avec le musicien américain Tico Zamora (Angelina Sherri Rose,née le 3 décembre 2002).

Très discret concernant leur relation, Andreas Pietschmann a partagé très peu de photos avec sa chère et tendre, sur Instagram. L'une date du 13 octobre 2018 et la seconde de mai 2018, à l'occasion d'un match de football. Elle est tout aussi pudique sur son compte, bien qu'elle ait partagé un peu plus de clichés de couple.