Dave Franco : Sa demande en mariage (presque) ratée à Alison Brie

Dave Franco, était ce mercredi 2 février dans The Late Late Show de James Corden. Alors l'acteur américain de 36 ans et Alison Brie vont bientôt fêter leurs 5 ans de mariage, le frère de James Franco est revenu, entre autre, sur la manière très maladroite dont il a fait sa demande à l'époque.

Lors de l'interview, l'acteur s'est remémoré sa rencontre avec la star de Glow et Madmen, lors d'un défilé pour Mardi Gras en 2011 à la Nouvelle-Orléans, pendant laquelle elle portait un masque argenté tout au long du week-end. "J'aurais aimé lui enlever du visage mais elle ne me laissait pas faire. J'allais d'échec en échec", a expliqué Dave Franco. Ce n'est qu'à la fin du weekend qu'Alison a laissé le masque à Dave avec une note, qu'il a soigneusement gardée pendant des années. C'est en 2015, que Dave a décidé de demander Alison en mariage lors d'un voyage à Big Sur en Californie. Et comme il savait qu'Alison voulait choisir sa propre bague de fiançailles, il a utilisé une bague fictive à 10 dollars dans un magasin vintage, pour l'occasion.

"Alors nous sommes montés jusqu'à Big Sur, sur une terrasse, Alison scrutait l'océan, s'est souvenu Dave Franco. Lorsqu'elle s'est retournée j'étais à genoux portant le masque et tenant la bague. Et comme cela faisait 5 ans, elle n'arrivait pas à se souvenir du masque, elle ne savait pas ce que c'était." Loin d'une demande de conte de fée, l'acteur a ajouté : "Alors, à ce moment, ce qu'elle a vu, c'est moi portant cet étrange et stupide masque avec un anneau en pierre à premier prix (...) Elle a demandé : 'Qu'est ce qu'est en train de se passer ?' Et j'ai dû expliquer que c'était mignon que j'ai gardé le masque pendant ces cinq ans."

Très discret, le couple s'est marié en 2017. La jeune femme avait déclaré en 2017 pour Yahoo! Style : "J'ai rencontré la personne qui m'a fait penser 'Ok, je suis vraiment amoureuse de toi et j'ai envie de vieillir avec toi'".