David Guetta : Rupture avec la belle et jeune Jessica Ledon, des explications avancées

Il semblerait bien que David Guetta soit de retour sur le marché des célibataires. La superstar française aux nombreux tubes aurait rompu avec sa compagne, la ravissante Jessica Ledon, d'après les informations du Sun. Pourtant, tout semblait aller pour le mieux entre les deux tourtereaux, que l'on a beaucoup vus ensemble cette année. Après avoir passé une bonne partie de sa vie aux côtés de Cathy Guetta, avec qui il a eu deux enfants, le DJ et producteur français avait retrouvé l'amour en 2015 auprès de la belle Américaine, de 24 ans sa cadette.

Après vingt-deux ans de mariage, David Guetta s'était rapidement remis en couple avec Jessica et l'an dernier, il semblait même que le couple était sur la route du mariage, mais si l'on en croit The Sun, les deux stars ne sont plus en couple. "David s'est éloigné de Jess et leurs styles de vie n'étaient plus compatibles désormais", a indiqué une source proche du DJ au tabloïd britannique. Leurs emplois du temps chargés et les nombreux voyages auront donc eu raison de cette belle romance et leurs fans ne verront donc plus les amoureux se prélasser sur les plages de Miami désormais.

Malgré la rupture, un espoir subsiste chez leurs proches

"Ils ont tellement de vécu ensemble que tout le monde autour d'eux pensaient qu'ils étaient fait l'un pour l'autre, mais ça n'a pas fonctionné comme on le pensait", poursuit la source en question. Une bien mauvaise nouvelle pour les fans du couple, mais un espoir pourrait tout de même subsister si l'on en croit cette même personne, visiblement bien renseignée : "Ils n'ont pas complètement coupé les ponts entre eux et certains d'entre nous espérons qu'ils réussissent à recoller les morceaux un jour, mais il ne se laisse pas aller pour autant."

Il faut dire que certains signes pouvaient laisser penser que les choses n'allaient pas pour le mieux entre eux puisque le couple n'avait pas été pris en photo ensemble depuis les Grammy Awards en avril dernier. En août dernier, Jessica avait également laissé un message assez énigmatique sur son compte Instagram. "J'entre dans une nouvelle ère et c'est sans aucun remord et pleine de conviction", écrivait-elle sans en dire plus.