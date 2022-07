David Guetta en couple : sa compagne Jessica, 28 ans, se lâche en bikini

David Guetta est-il toujours en bon terme avec son ex-Cathy Guetta ?

Si Jessica Ledon et David Guetta semblent vivre le parfait amour, ce dernier n'a toutefois pas coupé les ponts avec son ex-femme Cathy Guetta avec qui il est divorcé depuis 2014 et également mère de ses deux enfants : Tim-Elvis, 18 ans et Angie, 14 ans et demi. En effet, ils continuent à passer de bons moments ensemble. Dans une interview accordée à Purepeople en juin 2021, la femme de 55 ans avait notamment dévoilé que son nom "Guetta" était "devenu une marque" : "On a créé cette marque à deux, c'était naturel pour tous les deux que je garde ce nom. La question de l'accord ne s'est pas posée. Tout est très naturel et très simple entre nous. On n'a jamais eu besoin de se creuser la tête sur des questions comme ça. On a vécu une histoire tellement belle, on a monté cette carrière. Ca s'est arrêté pour X raisons et aujourd'hui on est très très proches, très amis", avait exprimé Cathy Guetta.