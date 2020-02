David Kessler : Imminence de la culture française est mort à 60 ans

Le directeur d'Orange Content, David Kessler, est mort lundi 3 février à 60 ans à son domicile parisien, a annoncé sa famille à l'AFP.

Figure éminente de la culture française, David Kessler a oscillé entre politique et médias. Avant de conseiller quelques politiques, il a été à la tête de plusieurs publications : il avait dirigé le Centre national du cinéma (CNC) de 2001 à 2004 et avait également pris la tête du magazine culturel les Inrockuptibles de 2011 à 2012. Il a aussi été directeur de la publication de la version française du site d'informations Huffington Post, directeur de France Culture (2005-2008) et directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de 1996 à 1997.

En 1997, et pendant quatre ans, il devient le conseiller culture de Lionel Jospin, puis celui de François Hollande de mai 2012 à juin 2014. "Il a tant fait, sa vie durant, du CNC à France Culture, de Matignon à l'Élysée, pour que nous vivions dans un monde meilleur, plus civilisé, ouvert. Son intelligence et son infinie bienveillance nous manqueront irrémédiablement", a déclaré le CNC, tandis que l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, dont il fut le conseiller chargé de la culture (2009-2011), a salué un être "intelligent, cultivé, rayonnant, libre".

Ce haut fonctionnaire dirigeait depuis 2014 Orange Content, la division "contenus" de l'opérateur de télécoms, qui regroupe notamment la filiale de production Orange studio et OCS. "C'est quelqu'un qui ne voulait pas faire carrière, mais il avait tellement de talents qu'on pensait à lui", a commenté sur France Inter l'ancien Premier ministre Lionel Jospin.

Né le 24 février 1959, David Kessler était père de trois enfants. Après le décès en février 2010 de son épouse, l'universitaire Sophie Kessler Mesguich, il avait refait sa vie avec un expert en marché de l'art. "Je me suis marié deux fois, la première fois avec une femme, la seconde avec un homme. C'est tout", avait-il confié au JDD.