David Trezeguet papa pour la 3e fois, et son fils a déjà plus d'un an !

David Trezeguet n'a pas caché que sa famille s'est agrandie il y a un peu plus d'un an mais son absence en France a fait que l'arrivée du troisième enfant de l'ancien footballeur de 41 ans s'est effectuée dans la plus grande discrétion. Pourtant, celui qui est devenu champion du monde en 1998 avec l'équipe de France a bien accueilli un petit garçon à la fin de l'année 2017.

S'il n'a pas annoncé la naissance de son troisième enfant sur Instagram, une photo publiée le 5 décembre 2018 révèle de nombreux éléments. Il s'agit sans aucun doute du tout premier anniversaire de son fils vu le gâteau bleu et les ballons de la même couleur. Cette célébration s'est déroulée en famille, à Monaco, en présence de Belen Cosimo, la compagne de David Trezeguet, mais aussi des parents de l'ancien footballeur et de ses deux garçons, Aaron (né en 2000) et Noraan (né en 2008), issus de son mariage avec Béatrice qui a pris fin en 2012. "Famille. Familia. Family", avait commenté à l'époque l'ex-sportif. Ce premier anniversaire laisse donc supposer que le bébé fêté est né en décembre 2017, ou aux alentours.