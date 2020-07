Davy Sardou : Instant Fashion Week avec Mathilda May et Jezabel Nakache

Une nouvelle Fashion Week, consacrée aux collections Haute Couture et masculines, aurait dû démarrer ce lundi 6 juillet 2020. Elle se déroule uniquement sur internet à cause du coronavirus. Une marque française a bravé la pandémie et organisé le premier défilé physique, un événement auquel ont assisté Mathilda May, Stanislas Mehrar ou encore le fils de Michel Sardou, Davy Sardou.

C'est au Loulou, Rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de Paris, que les invités de Society Room avaient rendez-vous ce lundi 6 juillet 2020. La marque française, son créateur Yvan Benbanaste et l'associé de ce dernier Fabrice Pinchart-Deny y ont dévoilé leur collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2020-2021. Ce dressing était porté par des mannequins amis de Society Room.

Plusieurs personnalités les ont applaudis ! Parmi elles figuraient les actrices Anne Charrier, Jézabel Marques (épouse du réalisateur Olivier Nakache) et Jena Djemba, la journaliste Ruth Elkrieff, la chanteuse Héloïse Wagner ou encore Benoît Solès.