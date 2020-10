Delphine Boël : La nouvelle princesse est beaucoup plus riche que la famille royale !

Oubliée Delphine Boël, depuis le 1er octobre 2020, l'artiste belge de 52 ans s'appelle Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha et porte le titre de princesse de Belgique. Après un long et douloureux combat juridique de sept ans, la fille illégitime de l'ancien roi Albert II, née de sa liaison passée avec la baronne Sybille de Selys Longchamps, a finalement eu gain de cause auprès de la justice belge. Une victoire sur laquelle elle est revenue dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala du 8 octobre.

"Je n'ai pas accompli ce chemin pour l'honneur ou pour l'argent. Si j'avais agi par intérêt, cela aurait été un flop et j'aurais perdu", estime la nouvelle princesse. "Certains ont prétendu que je voulais être appelée comme une altesse royale, c'est totalement faux (...). Ce n'est pas mon style, je voulais seulement l'égalité par rapport à mes frères et soeurs." C'est désormais chose faite, la soeur de la princesse Astrid, du prince Laurent et du roi Philippe jouit des mêmes prédicats, mais rien de plus : elle ne recevra pas un euro de la famille royale belge.

Si elle a jusqu'alors porté le nom de Boël, c'était pour éviter tout scandale royal et protéger la réputation de son père biologique. Jacques Boël, l'ex-mari de sa mère, "était là pour préserver les apparences" et il ne s'est jamais impliqué dans l'éducation de Delphine. Pour autant, elle héritera de sa fortune : "En tant que fille unique et héritière de Jacques Boël, je n'ai pas de problème d'argent : ils sont plus riches que la famille royale. Si je l'avais fait pour l'argent, j'aurais vraiment été très bête !"

Héritière d'un empire sidérurgique

Comme l'avait rapporté la RTBF en janvier dernier, Jacques Boël est l'un des héritiers de Gustave Boël, "fondateur de l'empire sidérurgique basé à La Louvière" : "La fortune du groupe Boël, actuellement, est constituée d'un empire financier évalué à 1 milliard 600 millions d'euros. La seizième fortune belge", nos confrères avaient-ils précisé. La fortune personnelle d'Albert II, bien que sous-évaluée pour certains, avait été déclarée à 12 millions d'euros par le Palais Royal en 2010.

De son côté, la nouvelle princesse de Belgique reconnaît que sa fortune familiale a joué un rôle dans son combat juridique : "C'est vrai que si j'avais été issue d'un milieu défavorisé, mon combat aurait été encore plus compliqué à mener (...). Bien sûr, je ne demande aucune dotation, je ne veux pas être un poids pour l'État."

Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha l'assure, elle n'attend plus rien de la famille royale belge et préfère se concentrer sur son art et sa vie de famille avec son compagnon Jim O'Hare et leurs deux enfants, Joséphine et Oscar (17 et 12 ans). "Je n'attends pas d'être invitée au palais. S'il y a de la gentillesse de leur côté et qu'ils le souhaitent, alors je ne leur tournerai pas le dos." Pour ce qui est sa non-relation avec son père biologique Albert II, aujourd'hui âgé de 86 ans, celle qui dit détester "être fâchée ou amère" lui adresse un message de paix : "Je lui souhaite tout simplement d'être en bonne santé et heureux."