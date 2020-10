Delphine Boël : Qui est la nouvelle princesse de Belgique ?

La justice belge a finalement tranché en faveur de Delphine Boël : la fille cachée de l'ex-roi des Belges Albert II se voit accorder le titre de princesse et le nom de Saxe-Cobourg. Cela faisait maintenant sept ans que l'artiste se battait pour faire reconnaître sa filiation et ses droits. Celle qui avait renoncé au patronyme de l'écuyer et administrateur de sociétés Jacques Boël, l'époux de sa mère, pourra dorénavant se faire appeler "Son Altesse Royale Delphine de Saxe-Cobourg". C'est ainsi qu'a tranché jeudi la cour d'appel, comme l'a rapporté l'AFP le 1er octobre 2020. Mais qui est cette nouvelle princesse ?

Artiste plasticienne, Delphine Boël est née le 22 février 1968 à Uccle, de la liaison de près de vingt ans qu'a entretenue sa mère, la baronne Sibylle de Sélys Longchamps, avec Albert. Ce dernier était alors prince héritier, marié depuis 1959 avec la future reine Paola. C'est justement dans une biographie consacrée à cette dernière, en 1999, que cette liaison et l'existence de Delphine sont évoquées pour la première fois.

L'ancien souverain - sur le trône de 1993 à 2013 et père du roi actuel, Philippe - a nié cette filiation pendant des années, jusqu'à ce que la justice le contraigne à un test ADN en 2019. Le résultat du test a finalement été rendu public à son initiative le 27 janvier dernier. "Les conclusions scientifiques indiquent qu'il est le père biologique de Madame Delphine Boël", avaient alors annoncé ses avocats. En août, lors d'une rencontre avec l'AFP, Delphine Boël avait assuré que la reconnaissance de paternité acquise en janvier avait "vraiment changé (sa) vie", mais quelques semaines plus tard, son avocat expliquait que sa cliente voulait avoir "exactement les mêmes prérogatives, titres et qualités que ses deux frères (Philippe et Laurent) et sa soeur (Astrid)". "Elle ne veut pas être un enfant au rabais", avait-il martelé.

Avec son compagnon Jim O'Hare, un Américain d'origine irlandaise, Delphine Boël est maman de deux enfants : Joséphine et Oscar, bientôt 17 et 12 ans. Maintenant qu'a été rendu public le jugement de la cour d'appel de Bruxelles, les deux adolescents deviennent également prince et princesse de Belgique. Cette décision "donne pleinement satisfaction" à la fille d'Albert II, même si "cette victoire judiciaire ne remplacera jamais l'amour d'un père", a commenté jeudi son avocat. "Elle offre un sentiment de justice, renforcé encore par le fait que nombre d'enfants qui ont traversé les mêmes épreuves pourront y trouver la force de les affronter." La nouvelle princesse doit s'exprimer lundi prochain devant la presse avec ses avocats.