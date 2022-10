Delphine Wespiser séparée de Roger et toujours très proche de ses ex : ses confidences ont de quoi surprendre !

Alors qu'on les pensait filer le parfait amour, Delphine Wespiser a créé la surprise le 27 septembre dernier en annonçant sa rupture avec Roger Erhart, son aîné de 26 ans avait qui elle était en couple depuis sept ans. Aucune guerre n'a toutefois était déclarée entre les désormais ex comme l'a laissé entendre le message d'amour de l'ancienne Miss France à son égard. "Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m'a offerte en me faisant rencontrer mon amour solaire. Une histoire d'amour envers et contre tous qui embrassera mon coeur et mon âme pour toujours. Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", écrivait-elle.

Une belle déclaration qui n'a rien de bien étonnant lorsqu'on sait que Delphine Wespiser a pour habitude de rester bonne copine avec ses petits-amis. Elle est par exemple toujours liée à Jérôme, avec qui elle a coulé des jours heureux pendant neuf ans. "Aujourd'hui, il est mon meilleur ami. Un peu comme mon frère", confiait-elle lors d'une interview pour Closer. Jérôme n'était d'ailleurs jamais bien loin lorsqu'elle était encore avec Roger. Une situation qui n'a jamais rien eu de gênant selon elle.

"Une soirée où il y a tous mes ex, c'est quelque chose de tout à fait possible et ça m'arrive très régulièrement étant donné que tous mes ex sont vraiment des amis, notamment mon premier amour qui est devenu mon meilleur ami. Il m'est arrivé d'aller manger avec mon copain et mon ex, qui est mon meilleur ami, et on a fait des soirées à trois plein de fois, des restos, il vient manger à la maison...", a-t-elle confié lors d'un échange avec le psychologue Michaël Stora sur les ruptures amoureuses, qu'elle a relayé sur son compte Instagram.

Pour Delphine Wespiser, il est tout simplement inimaginable de rayer de sa vie les personnes dont elle a été amoureuse. "J'ai parlé avec un ami qui m'a dit que j'ai le principe de la collectionneuse mais ce n'est pas ça. Toutes les personnes que j'ai aimées, je veux les mettre dans une petite boite et les garder au niveau de mon coeur. Les personnes qui ont compté ont leur place dans mon coeur, ce n'est pas une personne qui chasse une autre, il y a de la place pour toutes les personnes que j'ai aimées. C'est pour ça que je trouve ça très dur les gens qui se sont aimés et décident de ne plus avoir de relation", a-t-elle encore déclaré.