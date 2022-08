Delphine Wespiser en couple avec Roger, son ex Jérôme toujours dans les parages !

Sa vie amoureuse, Delphine Wespiser en est fière. Depuis 7 ans, elle partage le quotidien de Roger Erhart, un homme de 26 ans de plus qu'elle, qui fait son bonheur. Malgré leur différence d'âge, les tourtereaux ont de nombreux points communs et un amour débordant pour les choses simples. Ce qui fait le ciment de leur couple. Mais Roger n'est pas le seul homme que la jeune femme de 30 a connu. Auparavant, Delphine Wespiser était folle amoureuse d'un certain Jérôme.

Interviewée par Closer, celle qui interprète les personnages de Rouge et Blanche dans Fort Boyard a vécu une longue histoire avec son premier "amour de jeunesse." Une rencontre survenue lors de ses vacances "sans les parents", une colonie sur un bateau dont elle garde d'excellents souvenirs : "J'avais des papillons dans le ventre tout au long de la croisière. Nous sommes restés neuf ans ensemble." Ces beaux moments, elle n'est pas près de les oublier puisque comme elle l'a précisé, ce premier homme fait toujours partie de sa vie : "Aujourd'hui, il est mon meilleur ami. Un peu comme mon frère."

Malgré la présence de cet ancien amoureux dans les parages, Roger n'a aucun souci à se faire. Si pour l'heure, aucun mariage ou bébé n'est prévu pour eux, Delphine Wespiser révèle qu'ils n'en sont pas moins liés par des projets importants : "On est en train de construire des chambres d'hôte en Alsace. Il y a encore plein de travaux à faire." En attendant le début de cette nouvelle aventure, Delphine Wespiser et Roger profitent de moments simples à deux, ce qui semblait impossible pour la chroniqueuse de Touche pas à mon poste au départ.

Dans un entretien accordé à Télé Loisirs en juillet, Delphine Wespiser avait indiqué qu'assumer la différence d'âge avait été particulièrement éprouvant au début de leur relation : "Pendant très longtemps quand on a commencé à sortir ensemble, je ne voulais absolument pas que ce soit officiel. Même auprès de lui, je lui disais 'on ne sort pas vraiment ensemble'. Je ne lui donnais jamais la main. J'ai mis un an à lui donner la main en public. Je lui donnais la main en public et lorsque quelqu'un passait je lui lâchais la main. C'est blessant pour la personne. On se dit 'si on s'aime, aie le courage d'officialiser'."

Heureusement, le blocage a fini par disparaître : "On ne choisit pas quand deux âmes soeurs se rencontrent, on ne choisit pas l'âge. Alors, oui ça peut paraître bizarre sur le papier. Même là quand on dit 26 ans d'écart, je me dis c'est abusé mais vous nous voyez ensemble, il n'y a pas de problème. Vous faites un déj avec nous, on ne voit plus ça. Je trouve ça tellement intéressant quand des âmes se connectent, ça dépasse tout."