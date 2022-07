Delphine Wespiser en couple avec Roger, de 26 ans son aîné : "Ça a été compliqué à assumer..."

Déjà deux ans que Delphine Wespiser a officialisé son couple avec Roger, de 26 ans son aîné. Une relation que l'ex-Miss France désormais chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a eu bien du mal à assumer, tant auprès de ses proches que d'inconnus. Interrogée sur le sujet dans le podcast Femmes de télé pour Télé Loisirs, elle se livre sans tabou sur le sujet.

"Cela a été compliqué à assumer", indique alors la jeune femme. Et de poursuivre : "Mes amis l'ont pas vraiment bien pris, ils le connaissaient car il est le patron d'une discothèque. À la base, on sortait tous là-bas. Ils voyaient bien qu'au bout du moment j'allais boire de plus en plus de cafés avec lui. Les gens me demandaient 'qu'est-ce que tu fais avec lui tout le temps ?' (Rires)." Finalement, ses amis ont compris ce qui se tramait entre eux. Et cela même si Delphine Wespiser faisait attention à se cacher. "Pendant très longtemps quand on a commencé à sortir ensemble, je ne voulais absolument pas que ce soit officiel. Même auprès de lui, je lui disais 'on sort pas vraiment ensemble'. Je ne lui donnais jamais la main, se souvient-elle. J'ai mis un an à lui donner la main en public. Je lui donnais la main en public et lorsque quelqu'un passait je lui lâchais la main. C'est blessant pour la personne. On se dit 'si on s'aime, aie le courage d'officialiser'."

C'est surtout la réaction de ses parents qu'elle appréhendait, Roger ayant le double de son âge. "Quand je l'ai dit à mes parents, ma mère avait capté. Elle m'a demandé quel âge il avait. J'avais 24 ans, et Roger ne faisait pas son âge, confie-t-elle. Ma mère pensait qu'il avait 40 ans. Je lui ai dit qu'en réalité, il avait 50 ans. Donc 26 ans d'écart. C'est comme ça. Ça a mis du temps dans ma famille. Tout le monde voit que j'ai éclos, même physiquement. Roger est mon ange gardien. Je ne sais même pas où je serais et ce que je ferais sans lui."

Aujourd'hui, Delphine Wespiser et Roger sont plus heureux et épanouis que jamais. "On ne choisit pas quand deux âmes soeurs se rencontrent, on ne choisit pas l'âge. Alors, oui ça peut paraître bizarre sur le papier. Même là quand on dit 26 ans d'écart, je me dis c'est abusé mais vous nous voyez ensemble, il n'y a pas de problème. Vous faites un déj avec nous, on ne voit plus ça. Je trouve ça tellement intéressant quand des âmes se connectent, ça dépasse tout", assure-t-elle. En bref, le couple file le parfait amour et c'est tout ce qui compte !