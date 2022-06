Delphine Wespiser en couple : ce n'était pas l'amour fou entre ses parents et Roger !

Comme toutes les relations, tout n'est pas toujours rose entre l'ex miss France Delphine Wespiser et son compagnon Roger, 56 ans. La belle rousse n'hésite pas à faire part de ses difficultés sentimentales auprès de ses collègues de Touche pas à mon poste. Après avoir été écartée de l'émission un certain temps après une polémique, la reine de beauté a repris ses bonnes vieilles habitudes.

Ce jeudi, la troupe de C8 s'est amusée de la relation qui commence à durer entre Roger et Delphine. Sans filtre, la jeune femme a de 30 ans a révélé que son chérie n'a pas toujours été bien vu par sa famille. "Quand on ramène un nouveau chéri à la maison, c'est toujours compliqué. Au début c'était un peu compliqué, mais maintenant c'est très bien." Même si ses problèmes semblent aujourd'hui loin derrière, l'Alsacienne n'envisage pas pour autant le mariage. Bien dans sa relation, elle ne voit pas l'intérêt de bouger les choses. "Les couples qui vont bien, dès qu'ils se marient, après il y a un truc qui se casse. Je préfère le diamant brut. On est bien comme ça. Je pense qu'il ne faut pas trop modifier."

Très active professionnellement parlant, et alors qu'elle va prendre plus de pouvoir à la télé, Delphine ne se voit pas non plus avec des enfants tout de suite. "Je suis épanouie comme je suis et vu que je ne suis pas beaucoup à la maison ça n'irait pas. Je ne suis pas du genre à faire garder mes enfants par une nounou H24 donc actuellement, ce n'est pas possible."

L'évocation de Roger est devenue une vanne récurrente de l'émission du trublion du paf, Cyril Hanouna. En janvier dernier, les chroniqueurs avaient déjà interrogé la chroniqueuse sur sa relation. Elle y avait alors confié être sortie d'une mauvaise passe. "C'est vrai que ces dernières semaines, on a un peu traversé une crise." A cause de son investissement dans l'émission et de sa proximité avec certains de ses collègues ? C'est ce qu'avait laissé entendre la jeune femme. "C'était avant les vacances, il est effectivement venu avec moi parce que ça faisait longtemps qu'il n'était plus venu et qu'il voulait tous vous voir. Du coup, faire une petite mise au point avec certaines personnes, ça pouvait être sympathique." Tout semble aujourd'hui être rentré dans l'ordre !