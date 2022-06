Delphine Wespiser de retour dans Touche pas à mon poste : explications sur son absence et mise au point

Le mois d'avril a été compliqué pour Delphine Wespiser. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste et ex-Miss France avait pris position concernant les candidats à l'élection présidentielle, ne cachant pas partager certaines idées de Marine Le Pen. Ce qui lui a valu de devenir malgré elle une cible de la part de certains internautes. Et puis, la compagne de Roger a disparu de l'antenne pendant trois semaines. Ce n'est que mercredi 1er juin qu'elle a fait son grand retour dans l'émission de Cyril Hanouna.

L'animateur a justement tenu à démentir les rumeurs de brouille avec Delphine car elle était en réalité "tout simplement" engagée ailleurs. "C'est bien qu'elle soit revenue parce que j'ai lu plein de trucs : Delphine n'est plus là parce que Cyril l'a virée. D'autres ont dit que je ne la virerais jamais parce que c'est ma 'chouchou' et il y a des gens qui ont dit qu'elle était à Fort Boyard. C'est ces gens-là qui ont raison."

En effet, comme chaque année, Delphine Wespiser a repris son rôle de Blanche et Rouge pour France 2. Le meilleur moyen pour elle de relâcher la pression après avoir été sous le feu des critiques. "C'était super bien, on avait du beau temps. Tout est dans la boîte, et ça passe en juillet-août", a-t-elle indiqué. Et pour elle de donner quelques détails sur le casting de la nouvelle saison de Fort Boyard : "Il y a toutes les Miss qui sont venues sur le Fort. Il y a aussi Bruno Guillon et Élodie Gossuin qui ont un nombre record de participations. On a eu des sportifs, Elie Semoun. On a eu un beau casting, c'était super."

Pour prouver par ailleurs que tout va bien avec sa chroniqueuse, Cyril Hanouna lui a confié une nouvelle émission sur C8, Viens on s'aime, dont le premier numéro est attendu le 30 juin prochain. "Je recevrai trois couples qui se sont demandés en mariage et donc je suis allée en région les découvrir et on a fait en sorte que leur demande en mariage soit fantastique", a-t-elle expliqué sur Instagram.