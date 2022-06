Delphine Wespiser : Malgré les polémiques, elle prend du galon sur C8 !

La fin de la saison approche à grands pas. Les personnalités du PAF commencent donc à annoncer leurs projets pour la rentrée. Au cours d'une interview pour Le Parisien, Cyril Hanouna a déjà dévoilé les siens. Tout comme Elodie Gossuin qui a pris une grande décision après avoir connu des soucis de santé cette année. Et ce mercredi 1er juin, Bernard Montiel a annoncé une grande nouvelle concernant sa collègue de Touche pas à mon poste et amie Delphine Wespiser.

Le mois d'avril a été très mouvementé pour Miss France 2012. L'équipe de Touche pas à mon poste a suivi de près les élections présidentielles. Et durant une émission, Delphine Wespiser n'a pas caché qu'elle comptait voter pour Marine Le Pen au second tour, car elle était déçue du mandat d'Emmanuel Macron. Mais ses propos ont vite fait polémique, ce qui lui a valu de recevoir de nombreuses critiques et insultes sur les réseaux sociaux. Une situation qu'elle a déplorée dans TPMP. Et le 20 avril dernier, Cyril Hanouna avait annoncé que Bernard Montiel et elle seraient temporairement écartés du programme : "Pour rappel, nous sommes soumis à un strict temps de parole entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et tout a été mis en place pour atteindre cet objectif d'ici vendredi soir. On fait des calculs et tout. Et Delphine et Bernard ont donné leur avis. On sait que Bernard Montiel est "porte-parole de l'Elysée"... (pour rire !) Et Delphine a donné son avis également. Donc la chaîne nous conseille de les écarter jusqu'au second tour."

Si certains pensaient que ces polémiques allaient pousser C8 à l'évincer, il n'en est rien. Après avoir tourné des émissions inédites de Fort Boyard (France 2), Delphine Wespiser a repris le chemin des plateaux... pour tourner son émission. En effet, la jeune femme de 30 ans présentera un programme baptisé Viens on s'aime comme l'a dévoilé Bernard Montiel. Il a partagé une courte vidéo sur laquelle elle confie : "Je recevrai trois couples qui se sont demandés en mariage et donc je suis allée en région les découvrir et on a fait en sorte que leur demande en mariage soit fantastique." Puis elle a annoncé qu'il y aurait "des caméras cachées, des surprises et de l'émotion". Pour l'heure, on ne sait pas encore quand l'émission sera diffusée mais ce qui est certain, c'est qu'elle comble de joie la présentatrice qui décroche ainsi sa première émission en solo sur C8.