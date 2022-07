"J'ai vu le visage des gens" : Delphine Wespiser s'en prend à ses collègues de TPMP

Delphine Wespiser est l'une des chroniqueuses emblématiques de Touche pas à mon poste (C8). Très vite, elle s'est fait une place dans l'émission présentée par Cyril Hanouna grâce à son franc-parler. Mais ses avis bien tranchés et sa franchise peuvent parfois lui jouer des tours, comme en avril dernier lorsqu'elle était au coeur d'une polémique après ses propos sur Marine Le Pen. Un sujet qu'elle a de nouveau évoqué lors de son interview pour le podcast Femmes de télé pour Télé Loisirs. Et elle n'a pas épargné ses collègues.

Cyril Hanouna et son équipe ont suivi de près les dernières élections présidentielles. Et après le premier tour, Delphine Wespiser n'a pas caché qu'elle comptait voter pour Marine Le Pen au second tour, car elle était déçue du mandat d'Emmanuel Macron. "Tu vois quand tu la regardes, quand tu l'écoutes, elle propose quelque chose d'autre, elle a travaillé, elle a une forme de bienveillance. Aujourd'hui, les gens ont le droit de voter pour quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron qui a fait son temps. J'aimerais bien une présidente, une maman des Français, quelqu'un qui rassemble, qui a une sensibilité de femme", avait-elle notamment confié. Des propos qui lui ont valu de nombreuses critiques et même des menaces de mort. "Ça a été dur. Je pense que ça a duré pas loin de trois semaines... Je me suis dit, comme chaque buzz, un autre buzz va surgir et effacer. Eh bien, non pas du tout !", a tout d'abord confié la compagne de Roger à Femmes de télé.

Miss France 2012 a ensuite regretté de ne pas avoir été soutenue par ses collègues lorsqu'elle était au plus bas. "Encore une fois, c'est ce principe d'aller dans le sens du vent. À un certain moment, il ne faisait sans doute pas bon pour la carrière des uns et des autres de me soutenir. Tout simplement. Là j'ai vu le visage des gens", a-t-elle conclu. Cela ne l'a toutefois pas empêchée d'avoir sa propre émission sur C8. Elle a en effet été choisie pour animer Viens on s'aime où des demandes en mariage étaient mises à l'honneur.