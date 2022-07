Delphine Wespiser et Roger : leurs vacances cauchemardesques où ils ont cru mourir

La saison de Touche pas à mon poste s'est récemment terminée. Mais chaque soir de la semaine, le public peut retrouver Benjamin Castaldi aux commandes de TPMP, même l'été. Et les chroniqueurs sont toujours enclin à livrer quelques détails de leur vie privée. L'occasion de découvrir que Delphine Wespiser a passé des vacances cauchemardesques à Hawaï.

C'est avec son compagnon Roger, avec lequel elle aimerait avoir un bébé, que Miss France 2012 s'est envolée pour cette destination de rêve. S'ils pensaient profiter tranquillement de la mer, le couple a connu une grosse frayeur comme l'a raconté Delphine Wespiser lors de l'émission du 30 juin 2022. Leur mésaventure s'est déroulée il y a trois ans, lors d'un voyage à Honolulu. Alors qu'ils se trouvaient sur un bateau pour voir les dauphins, le skipper a reçu de nombreux appels. "On voit qu'il commence à devenir tout blanc", a précisé la jeune femme de 30 ans. Son cher et tendre et elle sont donc allés le voir pour comprendre ce qu'il se passait. 'Il ne veut pas trop nous dire. Ensuite il dit aux autres personnes ce qu'il se passe. Et tous les couples sur le bateau se mettent à pleurer", a poursuivi l'ancienne reine de beauté.

De plus en plus inquiets, Roger et Delphine Wespiser ont tenté de comprendre. "Il y a une alerte missile, il faut vraiment tous qu'on rentre. Tout le monde commence à appeler ses parents en pleurant. Moi je n'avais pas de 4G donc j'ai demandé le portable de quelqu'un. Et elle ne voulait pas me le donner", s'est-elle souvenue. Une fois arrivée au port, les passagers ont constaté qu'il y avait plein de panneaux électroniques sur lesquels il était marqué "alerte missile, rentrez chez vous vous cacher dans les caves".

Plus de peur que de mal finalement. C'était simplement un "gars en Corée du Nord qui a appuyé sur un mauvais bouton". Une fausse alerte donc. Si Benjamin Castaldi avait du mal à la croire, l'histoire est pourtant bien réelle.