Delphine Wespiser et Roger bientôt parents et mariés ? Elle lève le voile sur leur avenir amoureux

Ce jeudi 30 juin 2022, C8 donne le coup d'envoi de l'émission Viens on s'aime, présentée par Delphine Wespiser. Pour l'occasion, Miss France 2012 s'est confiée sur son nouveau projet auprès de Femme Actuelle mais a aussi accepté d'évoquer sa vie privée.

Delphine Wespiser se lance un nouveau défi. Pour la première fois, elle est aux commandes de son émission. Un programme dans lequel des demandes en mariage sont mises à l'honneur. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) n'a donc pas échappé à des questions sur le sujet. Après avoir confié à Femme Actuelle que son compagnon Roger (depuis 2015) était fier d'elle et qu'il lui avait donné confiance en elle, la jeune femme de 30 ans a déclaré : "Je sais qu'il m'aime, qu'il me respecte. Je peux être tout à fait sereine pour travailler, pour évoluer. C'est aussi important de pouvoir faire confiance à l'autre." Si les mariages étaient au coeur de son activité professionnelle, le sujet ne se pose pour l'instant pas dans son couple. "On a encore plein de choses à vivre ensemble avant cette étape-là ! Ce n'est pas une idée qui me trotte dans la tête. Un jour, peut-être, mais pas tout de suite", a-t-elle assuré.

Pour l'heure, il n'est également pas prévu que Delphine Wespiser et Roger deviennent parents. Elle sait qu'un jour, ils en auront car "la transmission, créer une famille, c'est important", mais avant cela, les tourtereaux souhaitent encore vivre plein de belles choses à deux. Grâce à son cher et tendre, elle a également beaucoup évolué personnellement. C'est un homme très positif qui lui apporte du soleil dans sa vie. Et il lui a donné le goût du sport ou de la décoration. "Tous les projets que je fais aujourd'hui, j'ose les faire parce qu'il me donne cette force-là", a-t-elle précisé.

Même si elle se fout du quand dira-t-on, Delphine Wespiser est parfois lassée que sa différence d'âge avec Roger, lequel à 26 ans de plus qu'elle, soit évoqué dans les médias. "Il y a des périodes où ça m'agace, des périodes où ça m'a blessée aussi. Mais je suis contente parce que le public a fait de nous un des porte-drapeaux de cet amour absolu. (...) Alors oui, pour créer une famille, c'est compliqué quand on a un écart d'âge. Mais ce que je leur réponds à chaque fois c'est : soyez heureuses !", a-t-elle conclu.