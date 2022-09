Delphine Wespiser, sa rupture choc : d'abord silencieux, Roger réagit finalement à l'annonce

Ils ont vécu une belle histoire durant sept années. Mardi 27 septembre 2022, Delphine Wespiser a annoncé sa rupture avec Roger, de 26 ans son aîné. Une rupture surprise pour le couple qui semblait filer le parfait amour. Sur les réseaux sociaux, ils se sont à plusieurs fois témoigné leurs sentiments à travers différentes déclarations. Cette fois, c'est pour se dire adieu qu'ils prennent la parole. Et alors qu'il était resté silencieux depuis les quelques mots publiés par l'ex-Miss France, Roger réagit.

C'est en story sur Instagram que ce patron de boîte de nuit de 56 ans donne de ses nouvelles. Ce mercredi 28 septembre 2022, au lendemain du post de Delphine Wespiser, il publie une jolie photo prise visiblement chez le fleuriste. En effet, sur ledit cliché, plusieurs superbes bouquets dans les tons roses apparaissent. Des roses, des géraniums, des hortensias... Roger a l'embarras du choix. En légende, il indique "life goes on", à savoir "la vie continue" en français, avec un smiley faisant un clin d'oeil (voir le diaporama). Signe que tout va bien pour lui, et qu'il poursuit son chemin loin de la jeune femme mais pas forcément malheureux pour autant.

Rappelons que la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a de son côté partagé une belle photo de couple où elle enlaçait son cher et tendre. "Parce que c'était lui et parce que c'était elle. Il y a 7 ans nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble. Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m'a offerte en me faisant rencontrer mon amour solaire. Une histoire d'amour envers et contre tous qui embrassera mon coeur et mon âme pour toujours", avait-elle écrit. Quelques phrases qui pourraient s'apparenter à une déclaration d'amour toujours plus fort. Mais la suite était sur un autre ton : "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore."

C'est ainsi que les deux exs se quittent en bons termes. Peut-être même qu'ils deviendront amis par la suite, eux qui ont tout d'abord été sex-friends... Affaire à suivre.