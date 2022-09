Delphine Wespiser a rompu avec Roger ! Annonce choc de leur séparation après 7 ans d'amour

Roger, patron de boîte de nuit de 56 ans, avait conquis le coeur de Delphine Wespiser malgré leur différence d'âge - vingt-six ans - et la trentenaire en avait parlé dans le podcast Femmes de télé, reconnaissant que leur relation a été difficile à assumer dans un premier temps : "On ne choisit pas quand deux âmes soeurs se rencontrent, on ne choisit pas l'âge. Alors, oui ça peut paraître bizarre sur le papier. Même là quand on dit 26 ans d'écart, je me dis c'est abusé mais vous nous voyez ensemble, il n'y a pas de problème."

Au mois de mai dernier, Roger avait écrit un tendre message pour celle qui partageait sa vie à l'époque. "Nous avons parcouru ensemble le monde et les petits villages.. Nous avons rencontré des gens fabuleux et d'autres que nous oublions si vite ! Je suis fier de partager ta vie et tu ne seras jamais seule parce que notre équipe est grandiose! Ce lien qui nous unit, tellement complexe pour les simple d'esprit et tellement fluide pour ceux que nous aimons faisons le grandir simplement et avec passion ! Les plus forts c'est nous mon BB..."