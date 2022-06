TPMP - "J'avais pas mis de sous-vêtements", la confidence très osée de Delphine Wespiser

C'était moins une pour Miss France 2012 ! Ce vendredi 24 juin dans TPMP, Delphine Wespiser, actuellement en couple, a surpris tout le monde en racontant s'être dénudée sans faire exprès lors d'un live Instagram il y a quelques années.

"C'était en été, ou pendant le confinement même. On est un peu en pyjama, on ne fait pas trop gaffe. Bon, en l'occurrence j'étais en robe et je n'avais pas mis de sous-vêtements parce qu'il faisait chaud" a t-elle révélé dans un premier temps. "J'ai fait mon live, je l'ai posté." Ce à quoi elle ne s'attendait alors pas, c'est que l'un de ses proches l'alerte sur le contenu qu'elle venait de partager : "Mon meilleur ami m'a envoyé une capture d'écran en me disant 'C'est incroyable ! On dirait vraiment que t'as rien en dessous'. Je regarde et je fais 'Oh merde'..." a t-elle poursuivi, pendant que les chroniqueurs suivaient avec attention son histoire.

Evidemment, Delphine Wespiser n'a pas laissé traîner la vidéo trop longtemps, en bernant son ami : "Du coup j'ai supprimé mon live, je lui ai dit 'Non non, ne t'inquiète pas. C'est une erreur d'image, c'est trop drôle'. Donc personne n'a jamais rien su, lui il l'a vu et peut-être que d'autres personnes se sont posées la question" a t-elle conclu. Une révélation inattendue, tant cet évènement est passé inaperçu, alors que l'Alsacienne compte pas moins de 524 000 abonnés sur son compte Instagram.

In-extremis !

Cette confidence n'est pas sortie de nulle part. Delphine Wespiser s'est permis de la faire puisque les chroniqueurs venaient de débattre sur le selfie de la mère de Maeva Ghennam, sur lequel on aperçoit la star de télé-réalité totalement nue au second plan. Une bourde qui a fait beaucoup réagir les internautes ces derniers jours, attristant au passage la jolie brune. "Elle est venue à Paris, elle est chez moi, ça l'a vraiment touchée" a révélé l'agente Magali Berdah dans l'émission.