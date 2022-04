Delphine Wespiser : Quelles sont ses relations avec son ex Jérôme ?

L'ex-Miss France 2012 fait parler d'elle depuis quelques jours, après avoir révélé son soutien à Marine Le Pen.Delphine Wespiser fait sans grande surprise l'objet de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle de 2022. Les téléspectateurs qui la retrouvent dans Touche pas à mon poste (C8) depuis quelque temps ont été nettement plus habitués à la voir évoquer son compagnon Roger, que ses idées politiques. Mais d'ailleurs avant Roger, que l'ancienne Miss France mentionne souvent dans l'émission de Cyril Hanouna, cette dernière coulait des jours heureux avec Jérôme. Aujourd'hui, quelles sont ses relations avec son ex ?

Elle a beau partager sa vie avec Roger, un homme de 56 ans, Delphine Wespiser n'en a pas pour autant oublié son ex petit ami Jérôme. Sur Instagram, elle avait d'ailleurs fait une mise au point, en 2019, sur la nature de sa relation avec celui qu'elle nomme désormais "meilleur ami", "mais qu'historiquement c'est ton ex..", a-t-elle précisé, amusée. "La beauté de la vie c'est de garder dans son coeur et sa vie les personnes qui comptent quelque soit le 'statut', a écrit la chroniqueuse de TPMP. Après 9 et demi de relation autant dire que c'est comme la famille. Parfois la vie use les couples mais pas le lien et la complicité entre deux individus !"

Une histoire solide

Delphine Wespiser a alors expliqué que les choses ont pris du temps avant de s'installer ainsi. "Mais quelle tristesse d'entendre les gens qui après leur séparation se détestent, s'ignorent ou s'insultent", a-t-elle fait savoir. L'Alsacienne et son ex ont visiblement géré la fin de leur histoire d'amour en bonne intelligence. La jeune femme de 30 ans, qui fait aujourd'hui polémique, a néanmoins vécu plus de neuf ans d'amour avec Jérôme. La Dame blanche de Fort Boyard avait par de nombreuses fois évoqué leur idylle. Et elle s'enthousiasmait que même son emploi du temps chargé n'avait rien entravé à leur histoire. "Notre couple est assez solide pour assumer (ma vie professionnelle chargée). Mais il m'encourage, car il veut que je sois épanouie. Il me donne comme conseil de rester moi-même et de faire des choses qui me correspondent", avait-elle déclaré dans Oops.